Sacha conseguiu proeza na Fazenda: furou a bolha e bateu até na Globo

Faltando um dia para o final da 16ª edição de A Fazenda (Record), Sacha Bali é o favorito ao prêmio. De acordo com a parcial da enquete UOL, ele deve sair vencedor do reality show e, durante sua participação no programa, conseguiu quebrar as barreiras da emissora e cativou a torcida até de globais. Este foi um dos temas do Central Splash desta quarta-feira (18).

O ator Renato Góes, que já havia demonstrado seu apoio ao Sacha em outras ocasiões, compartilhou um vídeo pedindo para o público votar nele nesta final. "Ele merece. Vamos votar muito para a gente fazer do Sacha campeão", diz ele na gravação.

O Sacha conseguiu uma grande proeza que eu não imaginava que alguém ia conseguir, que é furar um pouco a bolha do reality.

Kerline

Para ela, o público passou a acompanhar o reality, mesmo que seja por recortes nas redes sociais, graças ao Sacha. "Não sei se acompanharam na íntegra, mas comentaram", opina.

Eu não achava que nessa edição alguém ia conseguir esse apoio todo, ainda mais de artistas consagrados de outras emissoras.

Kerline

