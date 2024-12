Resumo novela 'Volta por Cima' da semana: confira capítulos de 19 a 28/12

Neuza convence Jão a não visitar Nando no hospital. Ela garante ao filho que contará toda a verdade para Edson. Confira o resumo dos próximos capítulos de "Volta por Cima" (Globo) logo abaixo:

Quinta-feira, 19 de dezembro

Tati discute com Madalena. Neuza convence Jão a desistir da ideia de ver Nando. Neuza garante a Jão que falará com Edson. Osmar pede a ajuda de Violeta. Jin não consegue se declarar para Tati. Osmar decide enfrentar Gerson. Nando volta para casa. Jayme vê Cacá na viação Formosa e fica intimidado com as ameaças que recebe. Osmar consegue fugir dos capangas de Gerson. Marco avisa a Violeta sobre as intenções do primo contra Osmar. Gerson manda seus capangas atrás de Tati. Silvia conversa com Sidney sobre sua festa. Violeta repreende Osmar. Tati decide sair de casa. Neuza surpreende Edson.

Sexta-feira, 20 de dezembro

Edson discute com Neuza. Madalena conta para Doralice por que brigou com Tati. Edson se preocupa com a reação de Rosana ao saber sobre Jão. Neuza pede que Jão não procure Edson. Violeta não gosta quando Tati chega para morar em sua casa. Nando não conta para Tati que se sentiu mal por conta dos anabolizantes. Doralice pede para Tati voltar para casa, e repreende Osmar por sabotar Madalena. Roxelle despreza Chico. Chega o dia do evento feito por Madalena. Todos chegam se surpreendem com a decoração. Rosana exige que Jão se afaste de Nando. Osmar aparece no local do evento e procura Madalena. Tati é sequestrada.

Sábado, 21 de dezembro

Tati se desespera ao perceber que corre perigo. Madalena hostiliza Osmar. Rosana discute com Jão. Madalena é reverenciada pelo sucesso do evento. Violeta pergunta por Tati para Osmar. Madalena incentiva Jão a participar da roda de samba na festa de Silvia. Edson compra um presente para seu filho. Rosana tenta conversar com Nando sobre Tati. Osmar recebe uma encomenda com os fones de Tati, e liga para Madalena. Jão recebe o presente de Edson. Madalena descobre que Tati foi sequestrada. Jão vai à casa de Edson, e Rosana é surpreendida.

Segunda-feira, 23 de dezembro

Rosana fica transtornada com a revelação de Edson. Gerson recaptura Tati. Madalena enfrenta Violeta. Roxelle vai com Gigi, Joyce e Belisa para a festa de Silvinha. Rosana expulsa Edson de casa. Madalena desabafa com Cida. Osmar vai à casa de Gerson, e Violeta implora a Marco pela vida do amante. Neuza conforta Jão. Gerson negocia a liberdade de Tati com Osmar. Roxelle flagra Sidney se insinuando para Joyce. Edson revela para Nando que ele tem um irmão. Rosana procura Neuza. Aquiles impede Jão e Madalena de irem à delegacia. Marco liberta Tati, que vai ao encontro de Osmar.

Terça-feira, 24 de dezembro

Madalena e Jão são levados para a casa de Violeta. Neuza enfrenta Rosana. Nando fica feliz ao descobrir uma revelação sobre seu passado. Tati avisa a Osmar que voltará para sua casa. Madalena conta o que houve com Tati para Doralice. Marco convida o pai de Gerson, Rodolfo, para passar o Natal com eles. O Natal na casa de Madalena reúne Jão e Nando. Vanilda descobre quem é o pai de Jão. Edson pensa em Rosana. Gigi desconfia das finanças de Sebastian. Caçapa e Aquiles destroem a loja de Madalena.

Quarta-feira, 25 de dezembro

Madalena é avisada do vandalismo contra sua loja, e culpa Osmar. Gerson se incomoda com a presença de Rodolfo em sua casa. Joyce se interessa por Sebastian, após conversar sobre ele com Roxelle. Violeta confessa que ordenou o vandalismo na loja de Madalena. Jô e Roxelle se interessam um pelo outro e ficam juntos. Moreira convida Ana Lúcia para sair. Chico e Cacá começam a se aproximar. Gigi se surpreende ao encontrar o extrato bancário de Sebastian. Yuki vê Gerson na academia de Silvia. Gigi revela a Osmar que Violeta armou contra Joyce.

Quinta-feira, 26 de dezembro

Osmar se surpreende com a revelação de Gigi. Yuki se esconde de Gerson na sala de Silvia. Violeta compra um presente para Osmar. Jayme lembra de Lindomar. Cacá pega o celular de Jão e manda para Madalena uma foto do carrinho de bebê que eles compraram. Osmar questiona Violeta sobre o atentado contra Joyce. Madalena discute com Jão. Nando convence Edson a voltar para o trabalho. Gerson convida Rosana a retomar o posto de rainha de bateria. Roxelle conta para Cida que Sidney se insinuou para Joyce. Osmar recebe o presente de Violeta. Jão confronta Cacá. Madalena decide denunciar Violeta.

Sexta-feira, 27 de dezembro

Madalena é aconselhada por seu advogado a desistir de denunciar Violeta. Jão comenta com Neuza que os funcionários da Viação Formosa já sabem sobre seu pai. Silvia descobre que o diário de sua avó foi roubado. Violeta exige que Rique prepare uma festa de Réveillon no Dragão Suburbano, em homenagem a Osmar. Neuza se organiza para iniciar o processo de reconhecimento de paternidade de Jão. Jayme toma uma decisão contra a vontade de Tereza. Belisa se assusta ao saber que o diário de Mariazinha foi roubado. Madalena surpreende Cacá na rua.

Sábado, 28 de dezembro

Cacá afasta Madalena de Violeta e discute com a rival. Jão é obrigado a aceitar a festa de Réveillon. Silvia sugere que Belisa revele seu segredo. Silvia não conta para Gigi que o diário de sua avó foi roubado. Jayme entrega o dinheiro da venda de seu carro para Madalena. Um contraventor morre, e Osmar e Gerson pensam em se apoderar de sua área. Edson bloqueia todos os cartões de Rosana. Nando surpreende Tati e Jin. Marco avisa a Violeta que Gerson ficará com a área de Mário Coelho. Osmar recebe a viúva do contraventor morto. Sidney e Jão preparam uma surpresa para Cida e Madalena. Joyce lê o diário de Mariazinha. Belisa encontra Rodolfo Barros.