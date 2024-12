De 30 a 0,8%: confira como ficou ranking de rejeição de A Fazenda 16

A Fazenda 16 (Record) chegou à sua final: Gui, Sacha, Sidney e Yuri. Porém, para chegar até o quarteto, 17 peões foram eliminados em roças, que foram triplas, quádruplas e até mesmo uma sêxtupla. Confira como ficou o ranking de rejeição da temporada:

Roças triplas (1ª a 11ª)

1 - Cauê (3ª roça): 6,79%.

2 - Fernando (10ª roça): 7,01%

3 - Suelen (4ª roça): 8,15%

4 - Babi (9ª roça): 13,74%

5 - Vivi (1ª roça): 16,52%

6 - Gizelly (8ª roça): 20,02%

7 - Flora (11ª roça): 21,87%

8 - Júlia (5ª roça): 22,15%

9 - Camila (6ª roça): 25,49%

10 - Larissa (2ª roça): 26,40%

11 - Zé Love (7ª roça): 30,02%

Roças quádruplas (12ª, 13ª e 14ª)

1- Flor (12ª roça): 15,81%

2- Gilsão (14ª roça): 8,89%

3 - Luana (12ª roça): 8,16%

4- Albert (13ª roça): 0,85%

Roça Sêxtupla (15ª)

1 - Juninho: 3,94%

2- Vanessa: 1,07%

