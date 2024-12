Preta Gil se emociona ao ser presenteada por Angélica antes de cirurgia

Preta Gil, 50, se emocionou ao ser homenageada por Angélica, 51, antes de ser submetida a uma nova cirurgia.

O que aconteceu

Preta foi presenteada com uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, santa por quem a cantora tem devoção. "Presente mais lindo que eu ganhei [da Angélica]. Nossa Senhora de Fátima. Se vocês vissem os detalhes dela, coisa mais linda! Minha amiga Angélica que me deu. Eu era devota e vou levar para o hospital para ficar comigo lá", declarou ao mostrar o presente nos stories de seu perfil no Instagram.

Cantora, que está em tratamento contra câncer no intestino, vai precisar passar por novo procedimento cirúrgico nesta quinta-feira (19). Recentemente, ela precisou remover um tumor na parte final do intestino e teve teve que amputar o reto.

Ela chegou a viajar para Nova York, nos Estados Unidos, a pedidos médicos. A artista compartilhou com os fãs que foi para o país norte-americano para se consultar com uma médica oncologista especialista no tipo de tumor que ela tem.

Preta afirmou que buscou alternativas no exterior após não responder tão bem ao tratamento que fez no Brasil. "A gente sabe que existe a possibilidade real de que eu faça a quimioterapia depois [da cirurgia] aqui e a terapia que eu fiz aqui lá no Brasil não foi tão eficaz como os médicos esperavam".