Péricles ganha especial de Natal na Globo: 'Tem o Dom de Deus para música'

Globo exibe na próxima terça-feira (24) o especial de Natal com Péricles e o maestro João Carlos Martins.

Como vai ser

O encontro dos artistas aconteceu em um grande show realizado em dezembro passado, com a Orquestra Bachiana Filarmônica SESI-SP. É dessa parceria que nasce "Sinfonia de Natal", especial que a Globo exibe após "Mania de Você".

Com uma boa dose de fábula e unindo música e dramaturgia, o especial conta a história do protagonista Péricles, interpretado pelo cantor, um trabalhador que sonha em viver de música. Na história, o maestro João Carlos Martins se impressiona com o talento de Péricles e o convida para uma apresentação, que reúne clássicos da música, além de canções natalinas, em ritmo de samba.

Péricles é uma figura ímpar. Como cantor 'fora da curva' criou seu estilo próprio. Como ser humano transmite emoção, esperança, fraternidade, além de humildade. No primeiro ensaio parecia que nos conhecíamos há séculos, e lembrei-me da minha primeira experiência fora da música clássica, em 1970, com Ray Charles, em Los Angeles. Finalmente digo: Péricles nasceu com o dom de Deus para a música. Maestro João Carlos Martins

Péricles e maestro João Carlos Martins no especial "Sinfonia de Natal" (Globo) Imagem: Rafael Strabelli / Espaço Unimed

O especial conta também no elenco com as atrizes e cantoras Rosa Marya Colin e Carol Roberto, que interpretam Elza e Sofia, mãe e filha de Péricles. Também há participação especial de Taís Araujo — na história, a atriz é a esposa falecida de Péricles.

O público certamente pode esperar que os corações do Péricles, do 'velho' maestro e de todos que participaram do especial chegarão ao espectador. E mais: terá a oportunidade de ver a união da dramaturgia com a música através de uma estória emocionante. Aliás, dramaturgia real é o que não faltou antes do espetáculo 'Sinfonia de Natal', mas esta é uma outra história, que faz parte de grandes realizações artísticas. Maestro João Carlos Martins

"Sinfonia de Natal" é criado por Gian Carlo Bellotti, escrito por Elton de Almeida e Giovanna Machline, com direção-geral de Giovanna Machline, direção de Mairo Fisher e direção de gênero de Monica Almeida, e tem previsão de ir ao ar no dia 24 de dezembro, após "Mania de Você".