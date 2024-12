Paulo Vieira ironiza pedidos de 'boicote' após fazer piada com Braga Netto

Paulo Vieira ironizou os pedidos de boicote contra ele por ter feito piada com a prisão do ex-ministro Walter Braga Netto durante o prêmio Melhores do Ano, da Globo, no domingo (16).

O que aconteceu

Críticos de Vieira subiram a hashtag "Boicote Paulo Vieira" no X. A resposta do humorista foi ironizar a tentativa de parte da extrema-direita de boicotá-lo ao lançar a hashtag "Biscoite Paulo Vieira".

Em seu perfil no X, ele postou foto sem camisa em que pediu por "biscoito". O termo é comumente usado nas redes sociais para chamar a atenção, receber elogios e curtidas em fotos.

Paulo Vieira ironizou pedidos de boicote contra ele Imagem: Reprodução

Paulo também republicou postagens de internautas que debocharam dos pedidos de boicote. "Cê acha mesmo que ele vai estar preocupado com branco 'subidor' de hashtag?", diz uma publicação compartilhada pelo artista. "O pessoal que chama alienígena com o celular na teste inventa de boicotar o Paulo Vieira. Logo ele que tá sempre com quatro, cinco projetos diferentes e vai bem em todos. Meus camaradas, é mais fácil um pneu responder a reza de vocês e fazer um milagre do que o Paulo Vieira cair. Ele não tá no hype, ele é o hype", diz outro post.

Entenda

Paulo Vieira roubou a cena durante a premiação dos Melhores do Ano na Globo. O humorista fez piadas com diversos assuntos, inclusive a prisão do ex-ministro e ex-candidato a vice-presidente, o general Braga Netto — o militar foi detido pela Polícia Federal por supostamente participar da tentativa de golpe de Estado após ser derrotado nas urnas ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Está no ar o Melhores do Ano, o programa com mais estrelas da televisão brasileira, não que isso queira dizer alguma coisa, o general tinha quatro estrelas e foi preso do mesmo jeito", disse o humorista em referência a patente de Braga Netto.

Piada arrancou risadas da plateia e do apresentador Luciano Huck. Nas redes sociais, a fala sobre o general também virou assunto entre os internautas, mas incomodou os apoiadores do ex-ministro.