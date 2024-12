Naldo relembra assassinato de irmão: 'Encontrei o corpo dele carbonizado'

Naldo Benny, 45, relembrou o assassinato do irmão, Lula, em 2008, vítima do crime organizado no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Benny contou que ficou mal ao encontrar o corpo de Lula carbonizado. "Perdi meu irmão, ele foi assassinado, encontrei o corpo do meu irmão três dias depois carbonizado", declarou durante participação no podcast PodShape.

O cantor explicou que era bastante próximo do irmão, com quem formava dupla musical na época. "Meu irmão era dupla comigo. Eu era o mais velho, na escola se alguem fosse bater nele, ele falava: 'vou chamar o meu irmão'. Sempre cuidei dele, era meu parceiro de composição e depois [que ele foi morto] fiquei tonteado".

Lula foi assassinado em 2008. Na época, Naldo recordou que trabalhava na produção do CD "Na Veia", que ele havia idealizado com o irmão, que chegou a participar da gravação de algumas músicas. O cantor passou a fazer sucesso em todo o país no ano seguinte, em 2009, e continua sendo referência no funk até hoje.