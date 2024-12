'Meu melhor não foi suficiente': repórter demitida da Globo fez Fantástico

A jornalista Ana Zimmerman foi demitida da RPC, afiliada da Globo no Paraná, no início do mês. Em conversa com Splash, a jornalista desabafou sobre deixar a empresa a poucos dias de completar 30 anos de contrato: "Dei o melhor de mim e não foi suficiente".

O que aconteceu

Ela é formada em jornalismo pela Universidade Federal do Paraná (1995). Anos depois, a profissional estudou direito na Pontifícia Universidade Católica do Paraná.

Jornalista trabalhou na Globo Rio de Janeiro, como repórter esportiva, entre 1995 e 2000. Ela deixou a capital fluminense, em 2000, e foi viver no Paraná a pedido da Globo. Ana chegou a cobrir jogos da seleção brasileira de futebol.

Repórter fazia apenas aparições em rede nacional. De acordo com a Folha de S.Paulo, a posição garantia o recebimento de bonificações pagas pela própria Globo RJ.

Fiz várias matérias pro Fantástico. Fiz mais ainda pro Jornal Nacional. Incontáveis no Jornal Hoje e perdi a conta de quantas vezes entrei ao vivo com notícia quente no Bom Dia Brasil. E teve ainda um Globo Repórter de uma das belezas do meu estado, o Rio Iguaçu.

Ana Zimmerman trabalhou na RPC até dezembro de 2024 Imagem: Reprodução/Instagram @anazimmerman

Outra paixão da jornalista são as viagens. Quem entra em seu perfil no Instagram encontra diversas bandeiras em sua biografia. Elas foram colocadas somadas às aventuras de trabalho.

"Adoro viajar! Viajei muito a trabalho, principalmente quando cobria esportes. Foram três Copas do Mundo, dois Jogos Panamericanos e várias finais de futebol", disse a profissional, em entrevista a Splash.