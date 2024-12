Marrone diz ser Papai Noel e dá carro importado de R$ 300 mil para irmão

Marrone, 60, se fantasiou de Papai Noel e presenteou um de seus irmãos com um carro importado.

O que aconteceu

Marrone postou vídeo em que mostra ele e o irmão em uma concessionária. Nas imagens, o sertanejo dá de presente para Valdir uma RAM Rampage Rebel DS 2024, avaliado em R$ 300 mil.

Sertanejo afirmou que Valdir foi uma pessoa que "sempre" o ajudou e o carrão é uma forma de demonstrar gratidão. "Estou com meu irmão, que sempre me ajudou na vida. Tenho uma enorme gratidão por ele. Dizem que Papai Noel não existe, mas ele existe, sim! Papai Noel está aqui, presenteando o irmão com um carro maravilhoso".

O parceiro musical de Bruno também destacou a importância de presentear as pessoas que te ajudaram. "Seja grato à sua família e às pessoas que te ajudaram. Meu irmão é uma dessas pessoas e hoje está recebendo sua recompensa. Faça o bem porque a recompensa sempre vem".

Além de Valdir, Marrone também tem outros cinco irmãos.