Mariah Carey deve ganhar avatar natalino no jogo Fortnite, diz especialista

Mariah Carey, 55, deve ser a próxima celebridade a se incorporar ao universo do jogo Fortnite.

O que aconteceu

Imagens vazadas pelo perfil SpushFNBR, do X, mostram um suposto avatar da cantora no game. Na ilustração, Mariah veste trajes natalinos - uma clara referência a seu hit temático "All I Want for Christmas is You".

Especula-se que o avatar de Mariah esteja dentro do bloco de gelo que está no meio do mapa do jogo. Ainda segundo o SpushFNBR, todos os jogadores receberão um emote com o mesmo nome da canção de Carey, assim que ela for 'libertada' de seu casulo gelado.

Mariah se juntará a uma longa lista de famosos que já têm seus avatares no Fortnite. Eminem, Billie Eilish, The Weeknd, Snoop Dogg e Lady Gaga estão entre os ícones pop que tiveram esse 'privilégio' antes dela.