Lucas Lucco revela perda de contrato após vídeo nu: 'Nunca imaginei'

Lucas Lucco, 33, perdeu trabalhos após publicar sem querer um vídeo em que aparecia pelado nas redes sociais.

O que aconteceu

O artista desabafou e contou que uma empresa decidiu cancelar a parceria depois do episódio. "Teve uma marca que me ligou hoje e falou: não vai dar pra gente trabalhar juntos naquela data porque você ficou pelado", disse em uma série de vídeos no TikTok nesta quarta-feira (18).

Lucco contou que perdeu o sono e ficou chateado de as pessoas pensarem que ele teria planejado postar o vídeo. "O que é ruim é as pessoas acharem que eu fiz de propósito", lamentou.

Qual o sentido de perder serviço para fazer uma parada dessas? Lucas Lucco

O sertanejo explicou o descuido e disse que não costuma ver os vídeos antes de postar. "Eu fui pegar o shampoo, cara. Como aqui é um vlog, eu não fico vendo o vídeo. Às vezes tem 2 minutos, 3 minutos e meio", comentou.

O cantor só percebeu o descuido quando era tarde demais, mas já decidiu mudar sua postura. "A partir de agora eu vou ter que começar a usar sunga se eu quiser conversar com vocês no banheiro, tipo Big Brother. Aprendi da pior forma. Da pior forma não, porque não posso deixar isso me deixar mal", declarou.

Lucas seguiu incrédulo de imaginar que poderiam pensar que o ato foi proposital. "Nunca imaginei que o meu bilau ia estar... coisa de louco. Aí o povo faz trend com inteligência artificial. Quando que isso é bom, cara?", afirmou.

Splash entrou em contato com Lucas Lucco sobre a perda do contrato e a publicação do vídeo, mas não obteve resposta. Em caso de um retorno, o texto será atualizado.