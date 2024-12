Luan Santana surge de surpresa em concurso de sósia e causa alvoroço

Fãs de Luan Santana promoveram um concurso de sósias do cantor nesta quarta-feira (18), na Avenida Paulista, em São Paulo. No entanto, eles não contavam que o próprio iria aparecer no evento.

O que aconteceu

O sertanejo apareceu no evento de surpresa. Além dele, o influenciador Brino também participou da brincadeira, que tem se tornado cada vez mais comum no Brasil e no mundo.

Luan aproveitou para cantar com o vencedor. Nas fotos do concurso, o cantor aparece coroando o ganhador de melhor sósia, e dividindo o microfone com ele.

Assim que surgiu no shopping Cidade São Paulo, na capital paulista, Luan foi abordado por uma multidão. Ele foi fotografado sendo tietado por diversos fãs que já estavam acompanhando o evento.

Os concursos de sósia viralizaram nas últimas semanas. Recentemente, um para o ator Selton Mello foi organizado no Rio de Janeiro, e ele chegou a dizer que gostaria de ter participado da escolha do vencedor.

O próprio Luan já havia falado sobre o concurso em seu perfil nas redes sociais. Ele ainda compartilhou detalhes de como o evento estava sendo durante o dia em seu perfil no Instagram.

Veja fotos do concurso de sósia de Luan Santana

Concurso de sósias de Luan Santana, em São Paulo Imagem: Tomzé Fonseca/Agnews

Concurso de sósia de Luan Santana Imagem: Tomzé Fonseca/Agnews

Concurso de sósia de Luan Santana, em São Paulo Imagem: Tomzé Fonseca/Agnews