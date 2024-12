Larissa Manoela mostra fotos inéditas do 3º casamento com André Luiz; veja

Larissa Manoela compartilhou com os seguidores fotos inéditas do seu terceiro casamento com André Luiz Frambach. Os dois realizaram nova cerimônia nesta terça-feira (17).

O que aconteceu

A atriz abriu um álbum de fotos do terceiro casamento em publicação no Instagram. O post recebeu mais de 280 mil curtidas em apenas 30 minutos no ar nesta quarta (18).

"É uma foto mais linda que a outra", comentou uma seguidora. "Surreal! Que fotos, que momento" elogiou outra. Os registros são do fotógrafo Victor Knabben e o vestido é da Nicole Felicia Couture.

Um perfil chegou a comparar o evento com a festa de 15 anos da atriz: "Você fez história com os 15 anos e agora está fazendo história com o casamento! É nossa it girl".

Também houve "defesa" ao vestido utilizado: "Quem criticou o vestido é maluco, pois é belíssimo e combinou super contigo, Lari", escreveu um fã clube.

Comentários no post de Larissa Manoela com fotos inéditas de seu 3º casamento com André Luiz Frambach Imagem: Reprodução/Instagram

Esta é a terceira vez que o casal celebra o casamento. A primeira foi no final de 2023, em um casamento mais intimista e para convidados restritos. No mês passado, eles renovaram os votos de casório em viagem para a Ásia, na Tailândia. E agora fizeram a terceira cerimônia.

Confira fotos:

