Atriz desabafa após 2 anos sem conseguir falar: 'Presa no próprio corpo'

Kimberly Williams-Paisley, 53, se abriu após passar 2 anos sem poder falar após perder a voz de forma repentina.

O que aconteceu

A voz da estrela de "O Pai da Noiva" simplesmente desapareceu durante um evento em 2022. "Eu coloquei o microfone na minha boca e não saiu nada. Foi aterrorizante", disse ela em entrevista à revista People divulgada nesta quarta-feira (18).

Kimberly precisou dispensar trabalhos de atuação e chegou a se afastar de amigos e até da família. "Tinha muita vergonha envolvida... Eu me sentia invisível", desabafou.

Eu me sentia presa no meu próprio corpo. Kimberly Williams-Paisley

A princípio, a artista imaginou que tinha machucado as cordas vocais. "Eu pensei: 'Eu preciso de chá e repousar a voz'", recordou. Mas as semanas se passaram e ela só conseguia emitir leves sussurros.

Dois meses após perder a voz, Kimberly entrou em pânico ao chegar na estreia de seu filme Cão Perdido (Netflix), em janeiro de 2023. Ela percebeu que não conseguiria dar entrevistas no tapete vermelho. "Eu fui para o banheiro e chorei, e alguns amigos seguraram minha mão", lembrou.

Kimberly é uma das estrelas do filme 'O Pai da Noiva' (1991), de Charles Shyer Imagem: Reprodução

Depois de muitas tentativas e tratamentos frustrados, a artista foi diagnosticada com uma disfonia de tensão muscular. Uma das cordas vocais também estava parcialmente paralisada. "Os músculos do meu pescoço estavam tensionando muito para ajudar as minhas cordas vocais a se tocarem", explicou ela.

A integrante da série "O Jim é Assim" passou por uma cirurgia para tratar o caso em agosto. Ela foi submetida a uma laringoplastia medializadora, procedimento no qual sua corda vocal mais fraca foi realocada mais próxima da corda vocal direita.

Kimberly recuperou a voz imediatamente após a cirurgia. "Eu não podia acreditar que era verdade", contou.

Agora, a atriz confirmou que sua voz está muito melhor, mas admite que ainda não está completamente recuperada. "Eu ainda não consigo gritar pela rua. E no fim de um longo dia falando, eu fico mais rouca do que costumava ficar antes, mas eu acho que isso é sexy", brincou ela.