Integrante do BTS faz live surpresa e chega a 20 milhões de visualizações

Jeon Jung-kook, 27, surpreendeu os fãs ao abrir uma live inesperada nesta quarta-feira (18), por meio da plataforma Weverse.

O que aconteceu

O cantor da banda BTS contou como está sendo sua rotina no serviço militar coreano, que o obrigou a interromper as atividades do conjunto. "Estou trabalhando duro, servindo com Jimin [29, da mesma agrupação musical], e estamos bem. Estou um pouco envergonhado. Não posso mostrar meu cabelo para vocês", explicou, logo no início do bate-papo

Jung-kook passou a maior parte da transmissão cantando sucessos do BTS, a pedido dos próprios espectadores. Ele chegou a fazer também cover de canções de outros artistas, como "APT.", de Bruno Mars e Rosé.

A live chegou a impressionantes 20 milhões de visualizações e se tornou a recordista em audiência do Weverse. O recorde anterior era do próprio Jung-kook, que em 2023 chegou a ser acompanhado ao vivo por 16,3 milhões de pessoas.