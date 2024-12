Imagine ir de Nova York a Londres em 1h? Entenda projeto de viagem a vácuo

Do UOL, em São Paulo

Imagine um túnel aquático que conecta Nova York a Londres. A proposta parece coisa de filme, mas há empresas entusiastas da ideia. O bilionário Elon Musk foi um dos responsáveis por popularizar o projeto quando, em 2013, propôs o "Hyperloop" — um conceito de transporte de alta velocidade que utiliza o vácuo, já em teste em países europeus e, em breve, na Índia.

Como seria túnel?

Projeto de "túnel transatlântico" existe há um tempo, mas a logística dificulta sua execução. Com as duas cidades globais estando a mais de 5.000 quilômetros de distância, a construção levaria vários anos. As estimativas sobre o custo chegaram a 15,5 trilhões de libras — o equivalente a 19,8 trilhões de dólares. As informações são da revista norte-americana Newsweek.

Musk já falava sobre tecnologia em 2013 Imagem: Gonzalo Fuentes - 16.jun.2023/Reuters

Conceito dos tubos a vácuo torna ideia mais viável. Ao criar um vácuo dentro do túnel e usar veículos pressurizados, os trens poderiam atingir velocidades tão elevadas que a viagem entre Londres e Nova York duraria apenas uma hora — de avião, o tempo é de 8h, em média.

Neste caso, os trens não enfrentariam nenhuma resistência do ar no túnel. O trajeto pelo túnel tornaria a viagem significativamente mais ecologicamente correta do que voar.

No entanto, ainda não há um projeto definido para o túnel. Há propostas que sugerem o túnel no fundo do oceano, enquanto outras falam em construí-lo sobre palafitas/estacas.

Túnel poderia levar 782 anos para ser construído. Isso se comparado com o túnel que liga a França ao Reino Unido, que levou seis anos para ficar pronto.

A Índia, por exemplo, concluiu a construção dos trens com a tecnologia "Hyperloop" neste ano. Agora, os testes devem ocorrer pouco a pouco, segundo a mídia local. Os trens podem transportar até 28 passageiros pelo sistema de mais de 400 metros —mas que não ficam debaixo d'água.