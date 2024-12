Fernanda ironiza festa e compra Porsche de R$ 850 mil: 'Prêmio da Fazenda'

A ex-A Fazenda 16 e criadora de conteúdo adulto Fernanda Campos ironizou a festa do reality show e comprou um carro avaliado em quase metade do valor da premiação da Record. "É meu prêmio da Fazenda (risos)", disse a Splash.

O que aconteceu

Fernanda Campos divulgou a compra feita hoje com um vídeo no seu Instagram: "Muito ocupada para ir na festa do reality, porque tive que vir buscar o valor do prêmio", ironizou. Final de A Fazenda 16 é nesta quinta-feira (19) e o prêmio é de R$ 2 milhões.

"Trabalhei duro", escreveu Fernanda na legenda seguido de um emoji de riso. Ela foi a 8ª maior criadora de conteúdo do Privacy em ranking divulgado hoje. Andressa Urach lidera a lista.

"[Minha compra] É resultado da 'Fazendinha Proibida', uma série que eu fiz no meu Privacy. São cenas inéditas e explícitas com direito a muita pegação. Na verdade, recriei o reality de uma forma +18 com ensaios e vídeos temáticos. Meus fãs curtiram muito: deixaram de [me] ver na TV para me espiar na internet", afirma Fernanda Campos.

Fernanda comprou um esportivo blindado de modelo híbrido. A escolha foi um Porsche Panamera 2024 no valor de R$ 850 mil, informou sua assessoria a Splash. Em fevereiro, ela já tinha comprado um Chevrolet Corvette conversível laranja, avaliado em R$ 1,6 milhão.

Ela disse que o carro é como se fosse o prêmio que ela ganhou da Fazenda — ela desistiu do reality em outubro: "É meu prêmio da Fazenda (risos). Depois que deixei o reality, comprei uma mansão em Arujá (SP) e esse carrão agora. (...) Estava com uma BMW, mas gosto mesmo dos esportivos, do ronco do motor turbo. Era a minha meta".

A criadora de conteúdo adulto disse que não foi convidada para a festa do reality — desistentes não costumam ser chamados, apenas eliminados: "O convite para a festa na Record não chegou, mas a Porsche zero quilômetro sim! É um sonho de consumo, sou apaixonada em carros desde sempre e essa Porsche conquistou meu coração, foi amor a primeira vista".

A compra foi feita em uma concessionária de veículos localizada em Osasco (SP): "Parabéns Fernanda Campos você merece muito, exemplo de simplicidade e humildade, aproveite a nave", escreveu o vendedor Denis Victor, que teve comentário fixado no post.

"O melhor vendedor", elogiou Fernanda Campos nas respostas do comentário.