Fernanda Britto, influenciadora de etiqueta, morre aos 64 anos

Fernanda Britto morreu na manhã desta quarta-feira (18) aos 64 anos, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela Casa de Saúde São José, hospital na zona sul da cidade, onde ela estava internada.

A Casa de Saúde São José confirma o falecimento de Fernanda Brandão Matta de Araújo, conhecida como Fernanda Britto, na manhã desta quarta-feira (18/12), em decorrência de um quadro neurológico extremamente grave. A instituição se solidariza com familiares e amigos.

Advogado da família disse que Fernanda morreu em decorrência de complicações após um AVC. "Ela estava em um quadro bastante delicado e não resistiu", disse.

Fernanda será cremada em uma cerimônia restrita para familiares e amigos próximos. A cremação teria sido um pedido da influenciadora. Ainda não há horário para a cerimônia.

Equipe da influenciadora lamentou a morte nas redes sociais. "Está é, sem dúvida, a última notícia que nós, da equipe, gostaríamos de compartilhar, mas seguimos comprometidos com a transparência e o respeito que sempre tivemos por vocês."

O legado de Fernanda vai muito além dos conteúdos e das palavras. Ela tocou vidas com o seu humor, sua dedicação e sua humanidade. De onde quer que ela esteja, temos certeza de que está feliz ao ver tanto amor e carinho vindo de todos vocês.

Fernanda Britto era especialista em etiqueta

Especialista em etiqueta. Fernanda Britto é o nome artístico de Fernanda Brandão Matta de Araújo, e é considerada "uma das maiores referências em protocolos e etiqueta social e profissional da atualidade", segundo seu site. Ela tem mais de 30 anos de experiência na área.

Oferece curso de boas práticas. Fernanda oferece um curso online denominado Poder da Etiqueta. Ela ensina etiqueta social, corporativa, familiar e coletiva em suas 45 aulas e oferece uma mentoria de elegância. "Técnicas avançadas de comunicação, postura, linguagem corporal e vestimenta adequadas", escreve.

Carreira de influencer. Em 2022, Fernanda Britto contraiu covid-19 e passou 150 dias internada. Quando se recuperou, resolveu investir em uma carreira digital. Na época, o criador de conteúdo e social media do influencer Kadu Pacheco sugeriu para ela a criação de humorísticos em formato de esquete para as redes sociais.

Fernanda ganhou popularidade no TikTok e no Instagram rapidamente. Hoje, conta com 1,1 milhão de seguidores na primeira e 1,7 milhão na segunda rede social. Por anos, ela foi responsável por receber executivos e delegações estrangeiras no Rio de Janeiro.

Ela foi hospitalizada em Curitiba após passar mal e, em seguida, foi transferida para o Rio. "Nossa querida Fernanda está internada, enfrentando mais um momento delicado em sua saúde. Pedimos, de coração, que enviem orações, pensamentos de carinho e muita energia de amor e cura para ela", escreveu sua equipe, na ocasião.