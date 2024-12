Felipe Neto nega ter sido convidado por Janja para integrar governo Lula

Felipe Neto negou que tenha sido convidado pela primeira-dama Janja para integrar a parte de comunicação do governo Lula.

O que aconteceu

Youtuber chamou de fake news a notícia de que ele, supostamente, teria sido "sondado" por Janja para liderar a comunicação digital do governo. Em postagem no X, Felipe afirmou que jamais tocou no assunto com a primeira-dama.

Nunca sequer tocamos nesse assunto. Nem uma única vez. Os caras inventam qualquer parada e é isso aí.

-- Felipe Neto ao negar ter sido convidado por Janja para integrar o governo

Janja e Felipe Neto são próximos. O youtuber, inclusive, saiu em defesa da primeira-dama após ela ter sido criticada por xingar o empresário Elon Musk durante reunião do G20, no Rio de Janeiro, em novembro.

Felipe Neto negou ter sido convidado por Janja para integrar o governo Imagem: Reprodução

Essa não foi a primeira vez que Felipe Neto precisou se pronunciar sobre rumores de que teria sido convidado para compor a atual gestão do petista. Além disso, o youtuber também já negou que tenha recebido dinheiro do governo federal por ter integrado um grupo de trabalho criado pelo governo "contra o discurso de ódio" em fevereiro de 2023.

Todo mundo fica usando o fato de eu ter sido chamado para compor o grupo de trabalho do [ex-ministro] Silvio Almeida por exemplo, que foi chefiado pela Manuela D'Ávila, como se eu tivesse recebido dinheiro. Eles propagam isso. Eu não recebi um centavo, pelo amor de deus. Eu nunca recebi um centavo do governo Lula. Não tem nada a ver.

-- Felipe Neto em entrevista ao UOL em abril de 2024

Na ocasião, o famoso também destacou que não tem "absolutamente nenhuma relação com o governo Lula". "Não tenho nenhum cargo, não sou consultado para determinadas situações".

Felipe Neto foi um dos principais apoiadores da candidatura à presidência de Lula em 2022. No entanto, após a vitória do petista, ele tem se posicionado tanto a favor quanto de forma crítica ao governo — por exemplo, Neto criticou a indicação de Cristiano Zanin ao Supremo Tribunal Federal, que ele classifica como "um dos maiores erros de Lula".