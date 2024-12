Ex-sogra revela quanto faturou após vídeo com Andressa Urach: 'Mudou tudo'

Bia Black, 49, revelou quanto ganhou após gravar um vídeo adulto com Andressa Urach, 37, ex-namorada de seu filho.

O que aconteceu

A ex-sogra de Urach disse ter faturado R$ 100 mil após a gravação. "Nunca imaginei que uma cena tão inusitada pudesse ter tanto impacto na minha carreira. Essa gravação mudou tudo", contou.

Bia, que é mãe do ator pornô Lucas Ferraz, também falou sobre as críticas pelo vídeo com Andressa. "Muita gente criticou e julgou, mas isso só atraiu mais curiosos. Quanto mais falam, mais as pessoas querem ver o que estou fazendo", pontuou.

Depois da parceria entre ex-sogra e nora, os fãs ficaram ainda mais atraídos por esse conceito. "A fantasia de sogra é disparada a mais pedida. Muitos dos meus seguidores querem roteiros onde interpreto uma sogra provocante ou até mesmo dominadora", contou ela.

Bia também explicou que seu público é majoritariamente formado por homens de até 25 anos. "Eles gostam dessa dinâmica proibida e divertida", opinou ela.

Na época da gravação, Bia admitiu que não tinha comunicado o filho sobre o vídeo com a ex dele. "Lucas não sabe que gravei com a Andressa, e confesso que não sei como ele reagiria. Mas isso é uma decisão minha, e me sinto confiante em experimentar algo novo", disse.