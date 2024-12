Ex de Nattanzinho recebe apoio após cantor assumir namoro: 'Livramento'

A influenciadora Layla Samylle está recebendo diversas mensagens de apoio após o cantor assumir relacionamento com Rafa Kalimann. Cantor havia confirmado fim de namoro com Layla no final de novembro.

O que aconteceu

Diversos seguidores estão demonstrando apoio e carinho para Layla em seus últimos posts no Instagram: "Linda e de valor! Pense em um livramento", escreveu um perfil. "Hoje pode até doer, porém mais a frente você vai sentir alívio pelo livramento recebido. Confie em mim, sei o que estou falando", falou uma seguidora.

Layla curtiu alguns dos comentários feitos de ontem para hoje. Dentre eles, um exaltava a influenciadora que também é veterinária: "Ela é sem comparações! Uma mulher de elegância, sem vulgaridade, toda natural, desenhada por Deus. Seu brilho é sua essência. Incomparável".

"A mais linda e natural", comentou outra seguidora, insinuando comparação entre ela e Rafa Kalimann.

"Mulher, pare de seguir aquele embuste", pediu uma fã. Pedido parece ter sido acolhido. O nome de Nattan não aparece mais entre as contas seguidas por Layla, apenas três perfis de fãs do agora ex-casal. Nattanzinho continua seguindo a ex, quem se relacionou por cerca de quatro anos.

Layla teria deixado de seguir Nattanzinho no Instagram, mantendo apenas perfis de fã clubes do agora ex casal Imagem: Reprodução/Instagram