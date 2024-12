'Frieren': dubladores expõem inseguranças e revelam cena que os fez chorar

Acostumados a trabalhar em estúdio, os dubladores de "Frieren e a Jornada para o Além" revelaram insegurança e surpresa com o sucesso do anime. "A gente fica com essa coisa: 'será que alguém vai vir aqui pra me ver?'", disse Guilherme Marques, diretor de dublagem da produção em conversa com Splash.

Desde sua estreia, "Frieren e a Jornada para o Além" se tornou um dos animes mais queridinhos do público, mesmo não sendo uma série tradicional de lutinha —algo que costuma fazer sucesso no Brasil. Os dubladores Jacque Souza (Frieren), Maria Clara Rosis (Fern) e Lucas Miagusuku (Stark), que acompanharam esse processo de perto, têm teorias do motivo dessa aclamação popular.

Esse anime pega muito na questão da passagem do tempo, a finitude da vida. Como Frieren é uma elfa que vive mil anos, ela não liga para isso, e quando seus amigos começam a envelhecer ela começa querer aproveitar o melhor momento com essas pessoas. E acho que isso é algo com que todo mundo consegue se relacionar. Lucas Miagusuku, dublador do Stark

Jacque Souza, que dá voz a Frieren, afirma que o anime está reumanizando as pessoas. "A gente vive numa sociedade tão descartável, agitada, e ele é outra pegada. Ele é mais lento e mais profundo. E as pessoas vão encontrando algo dentro delas que elas não vivem atualmente, mas que é bem importante, como esse ponto do luto. A gente vive com as pessoas, e só as valoriza quando morrem."

'Frieren' é uma história que amplia mais o leque do que ser só uma série de ação. Vai conversar sobre a passagem do tempo, sobre o envelhecimento, sobre os amigos que fazemos pelo caminho, aonde tudo isso leva a gente, a descoberta do amor, e o anime conversa com um público muito mais amplo, que está buscando outras coisas. Um público está saindo daquela coisa de adrenalina e porrada para entender melhor a vida. Guilherme Marques, diretor de dublagem de 'Frieren'

Maria Clara Rosis (Fern), Jacque Souza (Frieren), Guilherme Marques (diretor de dublagem) e Lucas Miagusuku (Stark) durante a CCXP Imagem: Crunchyroll

Mesmo com o sucesso da produção, os dubladores ficaram surpresos com carinho do público ao fazerem um meet & greet com os fãs na CCXP 24. "A gente fica com essa coisa: será que alguém vai vir aqui pra me ver? E é legal quando a gente percebe o alcance que a dublagem tem. As pessoas não sabem quem a gente é, mas ao mesmo tempo acompanham a gente", afirmou Guilherme Marques, diretor de dublagem de 'Frieren' diante da multidão.

Lucas ainda acrescentou: "quando você está dublando na cabine, você não sabe como aquilo está atingindo as pessoas, e as pessoas vieram com muito carinho, foi uma realização", revelou o dublador que ainda comparou essa sensação com as inseguranças de seu personagem, Stark.

Dubladores de 'Frieren' em painel na CCXP 24 Imagem: Reprodução/Instagram

Qual cena mais emocionou os dubladores?

"Frieren e a Jornada para o Além" é conhecido como um anime que causa choro fácil no público. Isso acontece tanto por discussões sobre a morte como por momentos muito dramáticos. Splash perguntou a cada um dos dubladores em qual momento da série eles ficaram emocionados. Confira as respostas:

Pra mim quando o Himmel morre e a Frieren começa a chorar e dizer para os colegas 'eu deveria ter conhecido melhor ele'. A gente sempre acha que temos uma próxima chance, mas a vida nem sempre é assim. Lucas Miagusuku, dublador do Stark

Eu, Jacqueline, me emocionei nesse momento [morte do Himmel] com as palavras dela. 'Fiquei tanto tempo com ele e não sabia o que ele gostava', foi tão forte essas coisas que ela falou no leito de morte dele, eu fiquei bem emocionada. Jacque Souza, dubladora da Frieren

Eu chorei quando a Fern estava se cobrando e frustrada quando ela viu que o Heiter estava para morrer e ela ainda não havia atingido o objetivo que ele colocou pra ela. E ela estava nessa frustração, nessa angústia, e isso me pegou muito porque eu já vivi momentos assim. Apesar de ter 18 anos eu já vivi esses B.O.s da vida aí, eu senti tudo o que ela estava sentindo. Maria Clara Rosis, dubladora da Fern

Frieren e Himmel de "Frieren e a Jornada Para o Além" Imagem: Reprodução/Madhouse

Maria ainda compartilhou outro momento de angústia, que aconteceu durante um combate da Fern no qual ela não fazia ideia se o Stark estaria bem. "Essa cena eu nem estava preocupada com a Fern, eu estava preocupada com o Stark. Porque a Fern se vira, mas o Stark não", brincou.

Ainda que tenham personalidades muito distintas de seus personagens (Jacque e Maria Clara, por exemplo, estavam performando músicas de divas ao microfone antes da entrevista), os dubladores entendem e compartilham traços com seus personagens.

Maria Clara e Lucas, por exemplo, sempre defendem os comportamentos de seus personagens, que vivem em uma eterna briga. Perguntada se a elfa Frieren seria a "tia da creche" que toma conta daqueles dois adolescentes, Jacque parece concordar com a função da Frieren naquela bagunça: "sim, é exatamente isso".

Onde assistir?

"Frieren e a Jornada para o Além" está disponível com legenda e dublagem em português na Crunchyroll.