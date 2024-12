'Coxinha-bomba' explode e queima rosto de cliente: o que detonou o salgado?

Um cliente sofreu queimaduras leves em seu rosto após uma coxinha explodir em um bar de Curitiba, na última sexta-feira (13).

O que aconteceu

Cliente foi surpreendido ao morder coxinha. Vídeo mostra o homem, identificado como Gilson, comprando o salgado e dando uma mordida. No mesmo instante, o salgado explode e o recheio quente vai contra seu rosto. É possível ver o vapor subindo do recheio após a explosão. Ele então passa a mão sobre o rosto e deixa a coxinha na bancada.

'Fiquei assustado', diz dono de bar. Ao UOL, Christian Souza relatou que "nunca viu nada parecido na sua vida", e que "não dormiu no dia". Ele afirmou que ajudou o cliente a se limpar e emprestou uma pomada para ele passar no rosto.

Homem voltou a estabelecimento no dia seguinte. "Estava tudo certo, graças a Deus, mas o susto ficou", conta Christian.

O que pode causar explosão de coxinha?

Químico diz que explosão se deu por rápida alteração de pressão dentro de coxinha. Doutor em química e professor do Centro Universitário Uniceplac, Alberto de Andrade Reis Mota explica que a água não evapora em temperaturas mais altas que 100 °C se estiver em um ambiente com pressão maior que a atmosférica, como era dentro da "coxinha-bomba". Quando Gilson mordeu o salgado, permitiu que a pressão dentro do salgado rapidamente se tornasse a mesma que a do resto da atmosfera, fazendo a água se tornar vapor e expandir, causando a explosão.

Chef aponta que é comum a explosão da coxinha caso a fritura aconteça em temperatura acima de 180 °C. Expedito Melo afirma que é melhor fritar coxinhas resfriadas, para evitar superaquecimento interno e produção excessiva de vapor.

Estabelecimentos podem evitar explosões de salgados. Melo indica que restaurantes e bares comprem fritadeiras com termostatos; meçam o tempo de fritura, sem deixar exceder 4 minutos, e mantenham a temperatura da estufa entre 50 °C e 70 °C.