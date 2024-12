Chris Brown e Post Malone disputam atenções em estádios de São Paulo

Esta é apenas uma parte da newsletter Shows e Festivais. Inscreva-se para receber a versão completa gratuitamente por e-mail toda quarta-feira.

Destaque da semana

Tem Chris Brown no Palmeiras e Post Malone no Corinthians. Assim poderia ser definido o fim de semana de shows em São Paulo. Mas não é tão simples. As duas principais atrações disputam as atenções em estádios de times adversários, mas cada uma em um formato.

Chris Brown vem com shows da turnê que promove '11:11', seu álbum mais recente, o 11º de sua carreira. Canta no Allianz Parque no sábado e ganhou também show extra no domingo.

Brown não vinha ao Brasil havia 14 anos. Nesse retorno, chega ainda imerso em acusações de agressões a Rihanna, com quem teve um relacionamento no final dos anos 2000. O anúncio de sua vinda encheu as redes sociais de reclamações.

O cantor Chris Brown, que apresenta a turnê '11:11' em São Paulo Imagem: Paras Griffin/Getty Images

Country

Já Post Malone retorna após um ano, mas desta vez como 'cantor country'. Depois de ser um dos headliners do The Town, em 2023, ele encabeça o VillaMix Festival, na Neo Química Arena, para mostrar material de seu álbum 'F-1 Trillion', voltado ao gênero.

O cantor Post Malone, que apresenta show country no VillaMix Festival, no sábado (21), em SP Imagem: Astrida Valigorsky/WireImage

Com isso, Malone fecha uma noite que tem artistas sertanejos como Gusttavo Lima, Matheus & Kauan e Thiago & Samuel, além do trapper Veigh e de Vintage Culture, representante da música eletrônica no evento. O festival conta ainda com o grupo country norte-americano Kevin Brauer Band.

Ainda há ingressos para o VillaMix Festival; também há entradas disponíveis para ver Chris Brown. Mas, no caso de Brown, já há alguns setores esgotados, tanto no sábado como no domingo.

Chris Brown

Quando: sábado (21) e domingo (22), às 20h45

Onde: Allianz Parque (São Paulo, SP)

Quanto: a partir de R$ 240

Ingressos à venda pelo site da Ticketmaster.

VillaMix Festival

Atrações: Post Malone, Gusttavo Lima, Vintage Culture, Matheus & Kauan, Veigh, Kevin Brauer Band e Thiago & Samuel

Quando: sábado (21), às 13h

Onde: Neo Química Arena (São Paulo, SP)

Quanto: a partir de R$ 145

Ingressos à venda pelo site da Eventim.