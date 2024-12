Como o BBB 24 repercutiu e influenciou o elenco de A Fazenda 16?

O BBB 24 (Globo) repercutiu nas redes sociais e influenciou A Fazenda 16 (Record). Saiba como o programa impactou o reality rural.

Impacto do BBB 24 em A Fazenda 16

A Record aproveitou a relação conturbada de Camila Moura e Lucas Buda. A ex-mulher do professor de capoeira entrou para o elenco oficial de A Fazenda 16. Durante o BBB 24, ela o criticou por sua aproximação com Pitel e anunciou o fim do casamento enquanto ele ainda estava confinado.

O sucesso de Davi Brito também foi explorado pela emissora concorrente da Globo. A Fazenda 16 trouxe Raquel, irmã do vencedor do BBB 24, para o elenco oficial.

A Fazenda 2024 ainda chamou ex-BBBs de outras edições para compor seu elenco. Larissa Tomásia fez parte da Casa de Vidro do BBB 22 e entrou na edição. Dois anos depois, entrou para o reality rural e foi a segunda eliminada.

No Paiol, Gizelly Bicalho foi escolhida pelo público para entrar no programa da Record. A famosa participou do BBB 20, temporada que bateu recordes e é lembrada até hoje pelos fãs.