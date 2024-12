Após brigar com Madá, Tati toma decisão surpreendente em 'Volta por Cima'

No capítulo de quinta-feira (19), da novela "Volta por Cima" (Globo), Tati discute com Madalena. Neuza convence Jão a desistir da ideia de ver Nando.

Neuza garante a Jão que falará com Edson. Osmar pede a ajuda de Violeta. Jin não consegue se declarar para Tati. Osmar decide enfrentar Gerson.

Nando volta para casa. Jayme vê Cacá na viação Formosa e fica intimidado com as ameaças que recebe. Osmar consegue fugir dos capangas de Gerson. Marco avisa a Violeta sobre as intenções do primo contra Osmar.

Gerson manda seus capangas atrás de Tati. Silvia conversa com Sidney sobre sua festa. Violeta repreende Osmar. Tati decide sair de casa. Neuza surpreende Edson.