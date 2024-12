'Meu melhor não foi suficiente': Zimmerman sobre deixar afiliada da Globo

A jornalista Ana Zimmerman anunciou na primeira semana do mês, em suas redes sociais, a demissão da RPC, afiliada da TV Globo no Paraná. Em conversa com Splash, ela desabafou sobre deixar a empresa a poucos dias de completar 30 anos de contratação: "Dei o melhor de mim e não foi suficiente".

O que aconteceu

Ana estava prestes a completar 30 anos de carreira quando foi surpreendida com a demissão. Apesar disso, ela afirma que suspeitava que cedo ou tarde seria dispensada: "Já suspeitava porque, na véspera, fui chamada para trabalhar em um horário fora do padrão normal de entrada das equipes, e porque as demissões estão bem frequentes na empresa."

Dois dias antes, em 1º de dezembro, ela entrou em rede nacional do Fantástico para uma reportagem sobre adoção ilegal. "Eu realmente achava que os resultados me manteriam na equipe."

Eu vivi o meu último dia de trabalho sem saber que seria o último. No momento em que fui comunicada da demissão, pouco depois das 7h, não havia muitos colegas na Redação. Mas voltei no dia seguinte, depois do exame demissional, para me despedir dos amigos que fiz durante a minha jornada na RPC. Foi um momento bem emocionante, de muitos abraços, muitas memórias e, como não podia deixar de ser, de muitas lágrimas. Ana Zimmerman, ex-repórter da Globo no Paraná

Splash procurou a RPC através do GRPCOM (Grupo Paranaense de Comunicação) para saber o que teria motivado a demissão e se outras demissões haviam sido feitas. A direção do grupo ficou de retornar, mas até o momento da publicação desta matéria, não houve resposta.

Ana diz não crer em interferência da TV Globo no Rio de Janeiro, já que são empresas independentes. "Aliás, recebi muitas mensagens de carinho e apoio dos amigos que fiz quando eu trabalhei na Globo Rio, de 1998 a 2001. Nenhum deles mencionou que tinha conhecimento da minha demissão ou se este assunto foi discutido na emissora".

Ana Zimmerman trabalhou na RPC de janeiro de 1995 até dezembro de 2024 Imagem: Reprodução/Instagram @anazimmerman

Ela diz que não estão claras as motivações do seu então gestor para a dispensa no canal. "O gestor que me demitiu não deixou muito claras as razões — o que é meio praxe da empresa. O que me machucou como profissional foi que a minha saída foi num ano em que fiz um excelente trabalho, inclusive de repercussão nacional. O meu sentimento é o de que dei o melhor de mim e não foi suficiente".

Ana não acredita que sua demissão tenha sido causada pela demanda jornalista-influenciadora e multitarefa — quando se faz muitas funções ao mesmo tempo de produção, reportagem, edição, trabalho na TV e redes sociais: "Nós, profissionais experientes, acompanhamos as redes sociais e as novas tecnologias".

As mídias sociais têm cada vez mais espaço para que todo mundo possa se expressar. Essa postura era sugerida, mas não havia exatamente uma cobrança de nós. Quando se tem filhos adolescentes, a gente fica mais antenada às inovações e percebe como a comunicação vai se alterando no tempo. Além disso, produzir conteúdo sobre as reportagens de TV para a internet me rendeu bastante experiência também nesse formato, que tem cada vez mais mercado. Ana Zimmerman

O futuro

Ana Zimmerman já sabe o que vai fazer após tirar um período de descanso. Ela, que sempre trabalhou no plantão de Natal ou de Ano-Novo, agora vai ter esse tempo todo de descanso.

"O que move o jornalista é a ânsia por novos trabalhos e novas histórias, então, sim, eu já tinha alguns planos, que pretendo realizar, só não sei ainda em que formato. Preciso me reinventar para tirar essas ideias do papel e colocá-las em prática. Não quero me adiantar muito, estou aberta para o que o Universo me mandar, e até já tenho alguns convites e oportunidades que estão surgindo", adianta a profissional.

Ela conta que já vinha ensaiando colocar em prática algo que unisse suas duas formações: jornalismo na UFPR (1995) e direito na PUC-PR (1998). "Sou advogada, mas nunca atuei por sempre me dedicar exclusivamente à empresa [RPC]", disse.

Outra paixão de Ana Zimmerman são as viagens. Quem entra em seu perfil no Instagram encontra diversas bandeiras em sua biografia. Elas foram colocadas somadas as aventuras a trabalho e por lazer: "Adoro viajar! Viajei muito a trabalho, principalmente quando cobria esportes. Foram três Copas do Mundo, dois Jogos Panamericanos e várias finais de futebol".

Ana Zimmerman com o marido Gil Rocha, no GP do Brasil em novembro de 2022, o último juntos em Interlagos antes dele falecer em julho de 2023 Imagem: Reprodução/Instagram @anazimmerman

Ana faz uma promessa aos admiradores: "Prometo que não vou sumir! Vou dar um jeito de continuar fazendo o que eu nasci para fazer, que é me comunicar e contar histórias. E história para contar é o que não falta. Comecei muito jovem na RPC, que na época se chamava TV Paranaense, em janeiro de 1995, depois de terminar meus estudos na faculdade, em 1994. Aliás, tenho 29 anos e 11 meses de carreira, faltavam poucos dias para completar os tão sonhados 30 anos de carreira. Foi por pouco, né?!"