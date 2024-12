A Fazenda: PlayPlus entrega experiência miserável aos assinantes, diz Chico

A produção de A Fazenda (Record) promoveu a última festa da 16ª edição do reality, com a presença dos finalistas e todos que já foram eliminados. No entanto, a transmissão do que rolou não foi feita de forma integral no PlayPlus, e isso foi assunto do Central Splash da manhã desta quarta-feira (18).

Chico Barney observou que a produção do programa não se preocupou em mostrar detalhes do que o público desejava ver. Afinal, aquele era o último encontro de todos os peões.

O PlayPlus, como sempre, tentando oferecer a experiência mais miserável e sofrida para todos os assinantes, ao invés de mostrar a fofocaiada, os reencontros, as tretas.

O colunista destacou que o que foi mostrado para o público foi a banda que tocou durante a festa, mas sem o som das conversas. "Que era o que a gente tinha interesse", destacou.

Quem assina o PlayPlus para ter um conteúdo exclusivo, em primeira mão, de alguma maneira, sempre se ferra. Não tem jeito, sempre acaba se ferrando.

