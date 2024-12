Luana revela a Gui e Yuri apelido do grupo de A Fazenda: 'Somos os G4'

Luana conversou com Gui e Yuri logo no início da última festa de A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

A ex-peoa contou ao ator que conversou com a namorada dele. Gui ficou exultante.

O ator comemorou ."Caraca, Lu! Como você falou com ela?"

Luana contou. "Por Instagram e Whatsapp. A gente vai se ver amanhã."

Ela completou. "Ei, sabe como a gente é conhecido lá fora? É G4. G4!".

Gui se assustou com a informação. Yuri, que estava próximo, abraçou o peão.

