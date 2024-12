Liniker, Ana Castela e Sonza se destacam no WME Awards; veja as vencedoras

O WME Awards 2024, premiação da Women's Music Event, celebrou as mulheres de maior destaque na indústria musical brasileira nesta terça-feira (17).

O que aconteceu

Luísa Sonza, Karol Conká e Paula Lima foram as apresentadoras da oitava edição da premiação. O evento aconteceu no Teatro Renault, em São Paulo.

Liniker e Sonza foram as grandes vencedoras da noite, com dois prêmios cada uma. Com o aclamado disco "CAJU", Liniker venceu nas categorias de Álbum do Ano e Música Mainstream. Luísa, por sua vez, foi a campeã como Cantora do Ano e Show do Ano. No quesito Revelação, quem levou a melhor foi Zaynara.

Ana Castela foi homenageada com o título de Artista do Ano. O reconhecimento, chancelado pela revista Billboard norte-americana, veio em um ano em que a sertaneja foi uma das mais tocadas no Brasil e vencedora do Grammy Latino pela primeira vez. Ela também subiu ao palco para uma apresentação do hit "Nosso Quadro".

Um time de grandes estrelas entregou uma série de performances para enaltecer o poder musical feminino na ocasião. Além de Ana, Luísa Sonza, Priscilla e Melly foram algumas das cantoras que deram um show ao longo da noite.

Lia de Itamaracá e Nara Leão foram as grandes homenageadas do evento. Aos 80 anos de idade, Lia subiu ao palco, cantou e foi reconhecida como um verdadeiro patrimônio do Pernambuco. Já Nara, lenda da Bossa Nova que morreu em 1989, recebeu um tributo por seu impacto na cultura brasileira, com direito a um prêmio entregue a sua filha e uma apresentação de Luísa Sonza.

Veja as vencedoras do WME Awards 2024

*Categorias de voto popular

Álbum

"Tara e Tal" - Duda Beat

"Priscilla" - Priscilla

"Caju" - Liniker - VENCEU

"Taurus, Vol 2." - Duquesa

"Prece" - Luiza Brina

Cantora

Ana Castela

Liniker

Ludmilla

Luedji Luna

Luísa Sonza - VENCEU

DJ

Carola

Clementaum - VENCEU

From House To Disco

Lala K

Rafa Jazz

Música Alternativa

"10 Minutos" - Melly

"Você Parece Com Vergonha" - Ajuliacosta - VENCEU

"Só Um Tempo" - Tássia Reis

"100 Mili" - Ebony feat. Larinhx

"Bling Bling" - Katú Mirim

Música latino-americana

"Flores Pa ti" - Becky G, Luisa Sonza e Papatinho

"Nace Una Madre" - Perotá Chingó

"Alibi" - Sevdaliza feat. Pabllo Vittar e Yesult - VENCEU

"Si Antes Te Hubiera Conocido" - Karol G

"Mil Veces" - Anitta

Música mainstream

"Caju" - Liniker - VENCEU

"Macetando" - Ivete Sangalo e Ludmilla

"Sagrado Profano" - Luísa Sonza

"Maliciosa" - Ludmilla

"Daqui Pra Sempre '- Manu Batidão e Simone Mendes

Videoclipe

"Saudade de Você" - Duda Beat - VENCEU

"Dizem Que Sou Louca" - Mari Fernandez

"Tentativa Frustrada" - Michelle Andrade e Priscila Senna

"Ensolarada" - Rachel Reis

"Nu" - Assuscena

Revelação

Ajuliacosta

Jovem MK

Joyce Alana

Sued Nunes

Zaynara - VENCEU

Show

Luísa Sonza - Rock in Rio - VENCEU

Lia de Itamaracá - Rock in Rio

Luedji Luna - Festival Feira Preta

Simone - Simone Mendes

Juliana Linhares - Rock in Rio

*Categorias de voto técnico

Diretora de videoclipe

Aisha Mbikila

Lu Villaça

Joyce Prado - VENCEU

Nídia Aranha

Fernanda Correrua

Empreendedora musical

Simone Marçal

Erika Morais

Renné Chalu

Julianna Sá

Adriana Barbosa - VENCEU

Jornalista musical

Fabiane Pereira - VENCEU

Kamille Viola

Djuena Tikuna

Isabela Yu

Foquinha

Produtora musical

Larinhx

Iamlop$$

Ayla On The Beach

Ana Frango Elétrico - VENCEU

Amanda Magalhães

Profissional do ano

Cris Falcão

Ana GB

Cris Simões

Sandra Jimenez

Michelly Mury - VENCEU

Radialista

Val Becker

Roberta Martinelli - VENCEU

Gabriele Alves

Mara Régia

Juliana Molino

Compositora

Luiza Brina

Melly - VENCEU

Sued Nunes

Jenni Mosello

Elana Dara

Instrumentista

Josyara - VENCEU

Ana Karina Sebastião

Alana Ananias

Aline Gonçalves

Alana Gabriela