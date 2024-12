Vittar, Duda Beat e mais: famosos brilham no tapete do TikTok Awards 2024

Uma série de famosos compareceram nesta terça-feira (17) ao TikTok Awards 2024, premiação que reconhece os maiores talentos do ano da plataforma. Já em sua quarta edição, o evento conta com dez categorias, que são definidas a partir de uma votação popular que acontece no próprio aplicativo.

Apresentado por Angélica e Fabão, a premiação contou ainda com nomes como Pabllo Vittar, Duda Beat, Láctea, Mari Menezes, Vittor Fernando, entre outros.

Pabllo Vittar no TikTok Awards 2024 Imagem: Andy Santana e Caio Duran/BrazilNews

Láctea no TikTok Awards 2024 Imagem: Andy Santana e Caio Duran/BrazilNews

Vittor Fernando no TikTok Awards 2024 Imagem: Andy Santana e Caio Duran/BrazilNews

Pequena Lo no TikTok Awards 2024 Imagem: Andy Santana e Caio Duran/BrazilNews

Duda Beat no TikTok Awards 2024 Imagem: Andy Santana e Caio Duran/BrazilNews

Luan Pereira e a namorada no TikTok Awards 2024 Imagem: Andy Santana/BrazilNews

Mari Menezes no TikTok Awards 2024 Imagem: Lucas Ramos/Brazil News

Priscila Beatrice, sósia brasileira da Rihanna, no TikTok Awards 2024 Imagem: Lucas Ramos/Brazil News

Sarah Andrade no TikTok Awards 2024 Imagem: Lucas Ramos/Brazil News