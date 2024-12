Virgínia Fonseca alerta seguidores sobre golpe ligado a seu nome: 'Cuidado'

Virgínia Fonseca, 25, alertou seus seguidores das redes sociais a respeito de um golpe que está sendo aplicado na internet, usando indevidamente o nome dela.

O que aconteceu

Tudo começou quando uma internauta questionou Virgínia se ela estava mesmo distribuindo dinheiro para seus seguidores. "Essa história de você estar dando R$ 1 mil para seus seguidores é verdade?", indagou a fã, ao responder um story da influencer.

Virgínia, então, esclareceu que a suposta 'doação' não passa de uma arapuca mal-intencionada para enganar desavisados. "Golpe! Cuidado, gente!", recomendou.

A influenciadora digital acaba de voltar ao Brasil, após passar férias nas Bahamas. Ela foi curtir as belezas do local paradisíaco ao lado do marido, Zé Felipe, 26, e dos três filhos do casal, Maria Flor, Maria Alice e José Leonardo.