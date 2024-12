Vazou! Lucas Lucco toma banho em vídeo e deixa escapar parte íntima

Lucas Lucco, 31, se descuidou nesta terça-feira (17) ao publicar um vídeo no banho em sua conta no TikTok. Sem perceber, o cantor deixou aparecer sua parte íntima.

O que aconteceu

Compartilhando momentos do seu dia na plataforma de vídeos, Lucas Lucco publicou um vídeo no banho, antes de uma reunião de trabalho. Na gravação, o artista fala sobre sua rotina de cuidados e quais produtos utiliza para o cabelo.

Mesmo que tenha evitado mostrar demais, se esquivando e procurando ângulos mais seguros, ao se distanciar da câmera para se enxaguar, a parte íntima do cantor apareceu. "Estamos em um alto nível de intimidade agora", brincou um seguidor no comentário da publicação no TikTok.

Ainda que tenha repercutido em outras redes sociais, até o momento, Lucas Lucco ainda não apagou a publicação. Gravando outros detalhes de sua agenda de compromisso, o artista também não se pronunciou sobre o assunto. "Tadinho, ele não fez por querer", se solidarizou uma outra seguidora. "Será que ele ainda não viu o vídeo?", questionou uma segunda.