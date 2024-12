Três anjos inesperados livram Celeste de desgraça em 'Garota do Momento'

Celeste, personagem de Débora Ozório em "Garota do Momento" (Globo), vai viver momentos inusitados nos próximos capítulos.

O que vai acontecer

A relação de Celeste e Mauro (João Vithor Oliveira) se torna tóxica demais e a mocinha precisa de ajudar para sair dela. Vera (Tatiana Tibúrcio) é a primeira a perceber e já até comunicou o que estava havendo para Lígia (Palomma Duarte).

Sem permitir a aproximação da mãe, Celeste começa a ser 'protegida' por Ronaldo (João Vitor Silva). Apesar de ter apresentado a irmão a Mauro, ele fica possesso ao descobrir que o amigo está abusando dela.

Em seguida, Vera perde a paciência e exige que Lígia interfira na relação de Celeste e Mauro. A cantora flagra o rapaz atacando a namorada e impede que algo grave aconteça. Ela protege Celeste e pede que Ronaldo confronte o canalha.

Mauro (João Vithor Oliveira) em 'Garota do Momento' Imagem: Helena Barreto/Globo

Enquanto Ronaldo não consegue demitir Mauro por ser chantageado, Lígia tenta convencer Celeste a contar tudo para Raimundo (Danton Mello). No entanto, a filha não quer assumir nada para o pai.

Edu e Celeste se conhecem finalmente

Mesmo magoada pela relação turbulenta da qual acabou de sair, Celeste encontra conforto em Edu (Caio Manhente). Sem saber que ele é o verdadeiro Genoca, a sonhadora se apaixona perdidamente pelo rapaz, que corresponderá aos sentimentos. Rapidamente o primeiro encontro evolui para um pedido de namoro nos próximos capítulos.