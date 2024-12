Thiago Savático manda recado a Rose Miriam: 'Vou abrir a boca'

Thiago Salvático, que afirma ter tido um relacionamento de nove anos com Gugu Liberato (1959-2019), mandou um recado para Rose Miriam, mãe dos três filhos do apresentador.

O que aconteceu

Nesta terça-feira, dia 17, o chef de cozinha, que tenta comprovar na Justiça o relacionamento com o comunicador, abriu uma caixinha de perguntas em seu Instagram. Por lá, ele foi questionado se Gugu teria deixado alguma herança para ele.

Thiago foi direto na resposta. "O que é nada para você? Posso te dizer uma coisa, que fique entre nós: foram nove anos ao lado de um homem que construiu um patrimônio de 1,4 bilhão. Um gênio! Você acha que isso foi 'nada'? Você só pensa em papéis e bens materiais, amigo. Por isso deve ser pobre mentalmente para fazer essa pergunta".

O cozinheiro ainda mandou um recado para Rose e disse que se for atacado por ela, ele irá falar tudo o que sabe. "Ela mentiu dizendo que me pediu desculpas. Aliás, nem precisa pedir desculpas para mim, não. Ela tem que pedir para a família e para o Gugu. Afinal, foi ela quem causou toda essa confusão. E, se vier me atacar novamente, vou abrir a boca".