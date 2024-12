Selton Mello posta beijo em Fernanda Torres e celebra pré-seleção do Oscar

Selton Mello, 51, celebrou a pré-seleção de "Ainda Estou Aqui" para o Oscar 2025 nesta terça-feira (17).

O que aconteceu

O ator publicou fotos nos bastidores do longa, incluindo a de um beijão em Fernanda Torres. "Estamos na shortlist do Oscar. Nesse dia eu estava era quebrado, tipoia para o ombro direito, protetor do punho esquerdo, caí de bicicleta justo na minha garagem", disse ele, expondo os registros feitos pela atriz Valentina Herszage.

Selton contou que passou por muitos desafios antes das filmagens, como fraturas nos ossos, cirurgia de emergência e 2 dentes quebrados. "Era muita coisa na cabeça & aqui dentro, quebrei o ombro direito e o pulso esquerdo, véspera de começar as filmagens", relatou.

O artista explicou que teve que encarar a dor para trabalhar nas cenas. "Levantar o cachorrinho foi doloroso, levar a filha no ombro quebrado foi doloroso, dançar foi doloroso, viver um homem que foi assassinado foi doloroso", escreveu.

O ator também agradeceu pelo apoio de Fernanda nas gravações. "Minha parceira Nanda faz tudo ficar mais leve. Bonito o que fazemos, atravessamos a tela para tocar pessoas", afirmou.

Ali tem dor e muito amor pelo ofício. O amor ganha da dor. Sempre foi assim, sempre será. Ainda estamos aqui. Selton Mello

O Oscar confirmou que "Ainda Estou Aqui" está entre as 15 produções que podem disputar na categoria de "Melhor Filme Estrangeiro". A lista dos cinco finalistas ao prêmio será anunciada no dia 17 de janeiro.

Ao todo, foram anunciados 15 títulos de diferentes países. Além do Brasil, seguem na disputa: Canadá, República Tcheca, Dinamarca, França, Alemanha, Islândia, Irlanda, Itália, Letônia, Noruega, Palestina, Senegal, Tailândia e Reino Unido.