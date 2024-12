Dieguinho: Sacha já sabe que ele é o campeão da Fazenda 16

Faltando poucos dias para o fim de A Fazenda 16 (Record), Sacha Bali já sente o gosto da vitória. Ele é o favorito ao prêmio, segundo a parcial da enquete UOL, e sua provável coroação como o ganhador do reality foi tema do Central Splash desta terça-feira (17).

Kerline, convidada do programa, opina que Sacha vem demonstrando já saber que ganhou há algum tempo. Para ela, todas às vezes que o peão se livra de uma roça, ele recebe o resultado com um sorriso no rosto.

Acho que ele já está consciente disso, de que ele é o campeão.

Kerline

Dieguinho, apresentador, reforça que a última dinâmica de lavação de roupa suja, que vai ser exibida no programa desta terça-feira (17), também foi mais uma prova para Sachi sobre seu favoritismo. Em determinado momento, Zé Love, já eliminado, deixou a entender que o ator deve levar o prêmio.

Nessa altura do campeonato, Sacha já sabe que é o campeão de A Fazenda. E aí vem o Zé Love e confirma isso.

Dieguinho

A apresentadora Adriane Galisteu precisou intervir durante a dinâmica de lavação de roupa suja, justamente, para evitar que informações como essa fossem confirmadas. "Eu acho que isso vai ser cortado da edição".

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso

Assista ao Central Splash na íntegra