Sabrina Boing Boing posa nua na praia e realiza sonho: 'Tremenda gostosa'

Sabrina Boing Boing, 39, divulgou um ensaio nu à beira mar nesta terça-feira (17).

O que aconteceu

A DJ compartilhou um vídeo em que aparece posando para as fotos sensuais na praia. "Vou fingir costume, mas sério. Esse ensaio vai ficar como?", escreveu ela em seu post no Instagram.

Nas imagens, a tatuadora aparece apenas com adesivos cobrindo os mamilos e as partes íntimas. "Um sonho realizado... Meu sorriso diz tudo", disse Sabrina ao dividir alguns registros nos Stories.

Sabrina Boing Boing posa nua na praia Imagem: Reprodução/Instagram

Boing Boing também se mostrou ansiosa pelo resultado dos cliques. "Davi Borges + praias paradisíacas do Rio de Janeiro + uma tremenda gostosa", completou ela, citando o fotógrafo.

Fãs também se encantaram com as fotos e a encheram de elogios. "Que mulher maravilhosa de linda", disse um seguidor nos comentários do post. "Você é incrível!", comentou outro perfil.