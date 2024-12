Resumo novela 'Garota do Momento' da semana: capítulos de 18 a 28/12

Beatriz tem alta hospitalar. Depois disso, ela surge belíssima em uma coletiva de imprensa. Confira o resumo dos próximos capítulos de "Garota do Momento" (Globo) logo abaixo:

Quarta-feira, 18 de dezembro

Bia confessa para Ronaldo que sabotou o cabelo de Beatriz. Ronaldo exige que Bia seja sua estagiária em troca de seu silêncio. Alfredo e Teresa vão à casa de Nelson e Anita para acertar o namoro de seus filhos. Beatriz tem alta do hospital. Beto sugere a Raimundo que seja convocada uma coletiva de imprensa para que Beatriz possa falar sobre o ocorrido. Glorinha garante que irá recuperar o cabelo de Beatriz. Maristela desconfia da participação de Bia na sabotagem a Beatriz. Zélia revela a Maristela que foi Marlene quem criou o novo sabonete da Perfumaria Carioca. Eugênia percebe que Celeste está acreditando em Mauro. Basílio deduz que Juliano e Clarice roubam Maristela. Nelson é ameaçado pelo agiota e procura Alfredo. Beatriz surge exuberante para a coletiva de imprensa. Bia propõe aliança a Ronaldo contra Beatriz e Beto.

Quinta-feira, 19 de dezembro

Ronaldo aceita a proposta de aliança com Bia. Beatriz é um sucesso na coletiva de imprensa, e Beto fica encantado com a amada. Nelson anuncia sua permissão para que Anita trabalhe com Alfredo, e Edu desconfia. Glorinha decide investigar a sabotagem a seu produto de cabelo. Maristela e Juliano anunciam a festa de lançamento do novo sabonete. Bia e Ronaldo planejam acabar com a festa da perfumaria. Vera pede que Lígia interfira na relação de Celeste com Mauro. Raimundo revela a Maristela que Juliano não o pagou durante um bom período de tempo. Maristela confronta Juliano, e Basílio ouve. Bia e Ronaldo alteram a data do evento de lançamento do novo sabonete da Perfumaria Carioca.

Sexta-feira, 20 de dezembro

Juliano despista Maristela sobre as notas frias para Raimundo. Clarice tem a ideia de fazer uma ação conjunta da Magnifique com a Perfumaria Carioca. Basílio conta a Beatriz sua suspeita sobre Clarice e Juliano. Jacira sente ciúmes da comida de Anita. Alfredo dá as boas-vindas a Anita e Nelson em seu programa. Com a ajuda de Marlene, Glorinha confirma que seu produto foi sabotado. Juliano aprova a ideia de Clarice de popularizar a Magnifique. Carlito alerta Marlene sobre o caráter de Juliano. O quadro de Anita no programa de Alfredo é um sucesso. Ronaldo chantageia Bia para jantar com ele. Beto descobre que a data do evento de lançamento do sabonete foi adulterada.

Sábado, 21 de dezembro

Beto se desespera com a troca das datas, e Beatriz se oferece para ajudá-lo. Celeste se defende de Mauro, que a ameaça. Lígia ajuda Celeste, e exige que Ronaldo confronte Mauro. Vera desconfia de que Mauro não é Genoca e decide guardar as cartas do rapaz misterioso. Ronaldo tenta demitir Mauro, que ameaça revelar a Celeste que foi ele quem sugeriu que o rapaz se passasse por Genoca. Marlene cobra de Juliano seu reconhecimento pela fórmula do sabonete. Juliano furta uma joia de Maristela para pagar a festa de lançamento do novo sabonete, e Basílio descobre. Os amigos de Beto e Beatriz os ajudam a consertar a troca das datas para o lançamento. Bia exige que Ronaldo a ajude a acabar com a festa. Bia destrói o vestido de Beatriz.

Segunda-feira, 23 de dezembro

Ronaldo e Bia vão embora do clube. Maristela fica sabendo do incêndio no Clube Serenata. Vera sugere que a festa de lançamento do sabonete da Perfumaria Carioca seja no Clube Gente Fina, e Juliano aceita. Juliano pega a réplica da joia furtada de Maristela, e Basílio acompanha seus movimentos. Lígia se incomoda por Celeste não revelar a Raimundo o que Mauro lhe fez. Anita e Iolanda se juntam para ajudar na organização da festa. Arlete desabafa com Beatriz sobre sua neta, sem saber que se trata de Bia. Juliano manipula Marlene para que ela não reivindique seus direitos pela fórmula do sabonete. A festa de lançamento do novo sabonete é um sucesso. Edu e Celeste se encantam um pelo outro. Beto se declara para Beatriz, sob o olhar furioso de Bia.

Terça-feira, 24 de dezembro

Beatriz afirma a Beto que ainda desconfia de seu comportamento com Basílio, e Bia registra. Edu tira Celeste para dançar. Ulisses se declara para Glorinha. Mauro chega ao baile e confronta Celeste. Lígia impede Mauro de se aproximar de Celeste. Clarice elogia Beatriz. Beatriz visita Carmem, que aconselha a neta sobre seu dilema entre o amor por Beto e a lealdade a Basílio. Juliano comemora o sucesso do novo sabonete da Perfumaria Carioca. Basílio descobre que Juliano tem um caso com Zélia. Juliano permite que Zélia adultere o esquema de bolsas de estudo da Magnifique, sem que Clarice saiba. Beatriz decide perdoar Beto pela suposta agressão a Basílio.

Quarta-feira, 25 de dezembro

Beto afirma a Beatriz que só reatará o namoro quando ela acreditar que ele não bateu em Basílio. Maristela percebe que Juliano voltou a se relacionar com Zélia. Teresa conversa com Lígia e Clarice sobre sua relação com Alfredo. Edu pede ajuda a Guto para conseguir o telefone de Celeste. Ronaldo se nega a ajudar Bia. Sérgio conta a Alfredo que o quadro de Anita em seu programa é um sucesso. Maristela é informada de que o incêndio no clube foi criminoso. Maristela deduz que Bia está por trás do ocorrido. Bia sabota a agenda de compromissos de Beatriz. Jacira percebe o encantamento entre Alfredo e Anita. Beatriz e Beto descobrem que a agenda do dia foi sabotada.

Quinta-feira, 26 de dezembro

Beto consegue fazer com que Beatriz chegue a tempo ao programa de Alfredo para lançar o novo sabonete. Todos elogiam Beatriz, e Bia tem um surto de raiva. Edu e Celeste confessam estar apaixonados, mas Raimundo não aprova. Alfredo pensa em Anita. Suzana se queixa da sabotagem à agenda de compromissos de Beatriz, e Ronaldo registra. Juliano recebe uma ameaça, e Basílio afirma que pode ajudar o empresário. Clarice se decepciona com as novas alunas ganhadoras das bolsas de estudos. Bia dá um jeito de impedir que Glorinha arrume Beatriz para a sessão de fotos na agência.

Sexta-feira, 27 de dezembro

Glorinha se desespera ao se ver presa em uma sala da agência. Basílio e Juliano selam um acordo. Glorinha consegue se soltar e revela para Beto e Beatriz que Bia a trancou em uma sala escura. Mauro confronta Ronaldo sobre o novo namoro de Celeste. Anita se preocupa com seus sentimentos por Alfredo. Uma revista estrangeira se interessa pelo sucesso de Beatriz. Raimundo não aprova o namoro de Celeste e Edu. Alfredo fica aflito com o almoço proposto por Teresa para a família de Anita. Basílio faz um serviço para Juliano. Beto, Glorinha e Beatriz flagram Bia adulterando as fotos da nova campanha.

Sábado, 28 de dezembro

Beto e Beatriz revelam a Bia que armaram para flagrá-la. Mauro aborda Celeste, e Eugênia defende a prima. Clarice fica desapontada com as alunas ganhadoras das bolsas de estudo, e Zélia comemora. Beatriz conta a Basílio que se reaproximou de Beto. Raimundo revela as armações de Bia, e Maristela castiga a neta. Anita e Nelson chegam para o almoço na casa de Alfredo e Teresa. Juliano pede que Bia permaneça na agência, e Ronaldo convence Raimundo a aceitar. Edu pede Celeste em namoro. Anita recebe um bilhete ameaçador. Beto é convidado para trabalhar em Brasília. Bia e Ronaldo ficam presos no elevador.