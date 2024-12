Peões falam sobre 'cancelados' após Lavação de Roupa Suja

Na reta final de A Fazenda 16 (Record), os ex-participantes se reuniram para a dinâmica de Lavação de Roupa Suja com os peões que continuam na disputa pelo prêmio.

O que aconteceu

Após as gravações, os peões voltaram para a sede e comentaram sobre o que acharam.

Sacha disse. "Pelo jeito tem uma galera bem queimada lá fora. Tem gente cancelada"

Juninho respondeu. "É, tinha algumas pessoas com a cara fechada."

Sacha reforçou e Yuri concordou com o aliado. "Pela forma como a Flora e a Babi falaram, até o Zé. Acho que eles estão cancelados sim."

Em outro momento conversando com Gui, Sacha disse o que significa o cancelamento para ele. "Ser cancelado não significa que você vai entrar no supermercado e todo mundo vai ficar te xingando, não é isso. É a galera não ter carinho por você e falar pelas suas costas ou na internet, não falam na sua cara."

