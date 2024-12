Parcial de enquete UOL mostra Sacha como favorito para final

Gui, Juninho, Sacha, Sidney, Vanessa e Yuri: um dos peões vão garantir uma vaga na grande final de A Fazenda 16 (Record) nesta terça-feira (17). A última roça irá eliminar dois nomes. Confira quem é o favorito, de acordo com a enquete UOL:

O que diz a enquete

Às 10h desta terça-feira, Sacha é o peão favorito para ir direto para a grande final. O peão está com 39,24% da intenção de votos.

Em sequência, Sidney é o nome escolhido. O ator está com 29,02% dos votos.

Yuri e Gui ocupam a terceira e quarta posição. Os aliados do G4 estão com 14,96% e 11% dos votos.

Vanessa assume a quinta posição. A única mulher que conseguiu ficar na reta final do reality está com 4,46% da intenção de votos.

E Juninho é o peão que ocupa a última posição. O músico está com 1,33% dos votos.

