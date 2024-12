Nívea Stelmann perdeu trabalho por ser ex de Mário Frias: 'Bolsominion'

Nívea Stelmann, 50, revelou que já perdeu uma oportunidade de trabalho na Globo por ser ex-esposa do deputado federal Mário Frias (PL-SP), 53.

O que aconteceu

Atriz abordou o assunto ao explicar que, mesmo sem se posicionar politicamente, é atacada por pessoas de esquerda pelo passado com Frias, mas também por gente de direita por ter sido atriz da Globo. "É muito louco, porque eu apanho dos dois [lados], e perco trabalho dos dois", declarou durante participação no podcast Cara a Tapa.

Na sequência, ela explicou que perdeu um quadro dentro do Encontro com Patrícia Poeta por ser ex-mulher do Mário. "Teve um trabalho que eu queria fazer para a Globo, num cruzeiro da Disney, eu ia com a minha família, fazer vários vídeos para o Encontro, já estava escalada e em cima da hora fui trocada por uma atriz que eu adoro, que é minha amiga, porque um diretor falou: 'ela é ex-mulher do Mário Frias, aquele bolsominion, não quero ela'.

A atriz disse que as pessoas não entendem que seu relacionamento com Frias acabou há anos e que cada um seguiu sua vida. "Cara, eu sou ex do Mário há 19 anos. O Brasil não consegue entender [que a nossa relação acabou], meu casamento atual tem 12 anos".

Nívea Stelmann e Mário Frias foram casados de 2003 a 2005 e, juntos, são pais de Miguel. Atualmente, a atriz é casada com Marcus Rocha, pai de sua caçula, Bruna.