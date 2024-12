Morre Marisa Paredes, estrela dos filmes de Almodóvar, aos 78 anos

Morreu aos 78 anos a atriz espanhola Marisa Paredes, conhecida por seus papéis em filmes do diretor Pedro Almodóvar, aos 78 anos. A informação é da Academia de Cinema Espanhola, segundo comunicado veiculado na manhã de terça-feira, 17. A causa da morte não foi confirmada.

Marisa foi presidente da Academia, título que a concedeu posteriormente um Goya de Honra, em homenagem à carreira e à sua trajetória no cinema. Nascida em Madri, em 1946, fez parte de mais de 75 filmes nacionais e internacionais. Iniciou a carreira aos 14 anos, em Esta Noche No, de José Osuna, mas se consolidou com Opera Prima, longa de Fernando Trueba de 1980.

Ainda na década de 1980, veio sua primeira atuação em um filme de Almodóvar, Maus Hábitos (1983). Esteve também em A Pele que Habito, Tudo Sobre Minha Mãe, Fale com Ela, entre outras obras do diretor. Também no cinema internacional, esteve no clássico A Vida É Bela, de Roberto Benigni, e A Espinha do Diabo, de Guillermo del Toro.

Recentemente, Marisa esteve em uma entrevista da Academia de Cinema, quando falou sobre a carreira e a vida como atriz. "A liberdade, a educação e a cultura são fundamentais para a vida das pessoas. É o que resta. A arte é o que resta", comentou, à época.