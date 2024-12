Irmã de MC Kevin morre aos 36 anos; madrasta lamenta

Úrsula Muga Silva, irmã de MC Kevin, morreu aos 36 anos. A morte foi confirmada por Valquiria Nascimento, mãe do MC e madrasta de Úrsula. Kevin morreu em maio de 2021, após cair da varando do 5º andar de um hotel no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

A causa da morte não foi revelada. No Instagram, Val lamentou. "Ela é irmã dos meus filhos, filha do pai dos meus filhos. Ela foi embora, super nova, 36 anos. Eu criei dos 12 até os 19 anos, porque a mãe dela faleceu quando ela tinha 12 anos".

Val também lamentou ter se afastado da enteada. "Depois foi seguir a vida dela, casada, mãe de família, deixou criança pequena. Eu, como mãe, fico pensando: 'senhor, me leva quando meus filhos estiverem adulto'. Não é fácil perder as pessoas, eu desabo. Nem dormi direito, minha cabeça tá doendo, tomei um remédio para minha cabeça ficar mais tranquila. Falem que amam, porque quando vai embora, a gente pensa. Depois que vai embora, não tem por quê. Então é bom fazer algo enquanto está em vida", disse a mãe de MC Kevin.

Úrsula deixou quatro filhos. Ela era mãe de Kauã, Emilly, Stephanie e Millena.