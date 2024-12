O melhor do K-pop: confira lista com discos que mais se destacaram em 2024

Chegamos na reta final de 2024 e, com isso, Splash traz a esperada lista de melhores discos do ano no K-pop.

A lista é uma mistura de grupos masculinos e femininos, além dos solistas, que a cada ano se destacam mais fora de seus grupos e solidificam suas carreiras individuais. Temos três solistas, quatro grupos femininos e quatro grupos masculinos, seguidos de menções honrosas com discos que merecem ser lembrados.

"Right Place, Wrong Person" - RM

RPWP não é necessariamente um disco de K-pop, muito pelo contrário, ele é indie, experimental, alternativo, furioso. Está aqui pois é uma obra do —cérebro— do Namjoon, líder do BTS, que experimenta sons, letras e brinca no audiovisual. O disco está em diversas listas de melhores do ano (fora do K-pop) por uma razão: todas as faixas são destaques e o disco merece ser ouvido do início ao fim.

"Fe304: Break" - NMIXX

Apesar de ter sido lançado lá no início de 2024, esse disco é um dos mais marcantes da lista. Com um nome impronunciável, NMIXX em pouco tempo se tornou a ala experimental e diferente da JYP. Com produções estranhas que viraram marca do grupo, "FE304: Break" consegue mostrar a potência vocal, com várias músicas fortes e ótimas para cantar em shows. Destaque para "Dash" e "Run for Roses".

"Sad Song" - P1harmony

Quem acompanha P1Harmony percebe que o grupo vem numa crescente notável desde o debut, em 2020. Eles sempre tiveram o cuidado de lançar discos de muita qualidade e combinar o talento dos membros com sonoridades que estão em alta. Com dois rappers que escrevem as próprias músicas e três vocalistas distintos, o grupo chegou no topo de vendas e vitórias em programas semanais com "Sad Song". O futuro deles promete. "Wasp", "Sad Song" e "It's Alright" são destaques do disco.

"J" - Jaehyun

O lançamento do solo do Jaehyun pode ter sido afetado pelos dramas internos do NCT 127 e pelo seu alistamento logo em seguida, mas "J" foi um presente não apenas aos fãs, mas para quem gosta de música boa, R&B, muita alma, malemolência e voz de respeito. "Roses" é um enorme destaque junto com "Smoke" e "Flamin' Hot Lemon".

"Assemble24" - tripleS

Reunir as 24 integrantes do tripleS é um acontecimento e tem as duas mãos de Jaden Jeong, polêmico e famoso produtor de K-pop, que assina a produção de todas as faixas do álbum. Com um sistema de sub-units que vão se modificando, as possibilidades são infinitas, os talentos diversos e os hits idem. "Girls Never Die" é um dos melhores lançamentos do ano junto de "Heart Raider".

"Minisode 3" - TXT

Uma das características mais interessantes do TXT é que eles conseguem manter o conceito criado para o grupo, costurando narrativas e fazendo discos de muita qualidade e distintos entre si. "The Star Chapter: Sanctuary" poderia estar aqui, mas "Minisode" abriu o ano muito bem e trouxe um dos melhores singles da carreira do grupo: "Deja Vu". "The Killa" e "I'll See you There Tomorrow" são os outros destaques.

"Armageddon" - aespa

Dizer que 2024 foi o ano do aespa parece pouco para o tamanho do sucesso que o grupo atingiu depois de "SUSUSUSUPERNOVA". A música por si só já carregaria o disco nas costas, mas não precisou, pois ele conta com outra faixa enorme, "Armaggedon" e o restante compõe bem esse capítulo de vitórias e prêmios na história do grupo. "Supernova", "Armaggedon" e "Set the Tone" são destaques.

"Romance: Untold" - Enhypen

A Hybe pode estar cheia de problemas, mas construir universos interessantes e produzir bons discos não é um deles. Enhypen vinha lançando bons álbuns, mas tanto "Romance: Untold", quanto sua versão repackage "Daydream" são destaques da carreira, com vários singles fortes que fizeram sucesso dentro e fora do fandom. Com "XO", "Brought the Heat Back", "No Doubt", "Moonstruck", o disco é bom do início ao fim.

"Dall" - ARTMS

Todo mundo que tinha saudades de LOONA/Odd Eye Circle estava esperando pelo primeiro disco das ARTMS e elas não apenas não se decepcionaram, como fizeram um dos melhores discos do ano. Mais uma vez Jaden Jeong produz um disco ótimo, pop experimental da melhor qualidade, JinSoul tem suas canetadas e "Virtual Angel" é um momento, assim como "Birth". Onze músicas excelentes que merecem destaque.

"LOOP" - Yves

Em um misto de música alternativa, bate cabelo fim de festa e uma produção mais sofisticada (o produtor millic sabe o que faz!), Yves fez um debut de luxo no início do ano, com "LOOP". O trabalho mais recente dela é muito bom, mas o primeiro trouxe frescor além de "Diorama" e a própria faixa-título que é um grande destaque.

"Hop" - Stray Kids

Nos 45 minutos do segundo tempo, Stray Kids chegou com sua "skz-hip-tape" e mostrou para todo mundo o porquê de serem um dos maiores grupos musicais da atualidade. "Hop" consegue resumir bem quem eles são, com solos completamente diferentes para cada membro e com músicas que fazem referência aos anos 1990 e 2000, trazendo rap, hip hop e os toques de eletrônico característicos do grupo. "Walkin on Water", "Ultra" e "Railway" são destaques.

Menção honrosa: Rosé com "rosie", Twice com "With YOU(th)", ATEEZ com os dois "Golden Hour", BOYNEXTDOOR com "19.99", billlie com "Of All We Have Lost" e NCT 127 com "Walk".