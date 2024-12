Márcia Sensitiva é criticada após falar que neto autista é 'karma da mãe'

Márcia Sensitiva, 72, foi alvo de críticas após falas sobre pessoas com autismo em entrevista ao podcast MaterniDelas.

O que aconteceu

A médium afirmou que seu neto, que é uma criança com autismo, teria recebido o "karma" de sua mãe. "Ele é karma da mãe. Não tem muito a ver com a família Fernandes, tem mais a ver com ela. Ela entendeu isso recentemente... É difícil", disse Márcia.

Cláudia Raia questionou a astróloga se a condição do autismo teria ligação com a espiritualidade. "Os espíritos que vêm, que escolhem os pais... Quando eles vêm com alguma alteração genética ou especiais, o que a espiritualidade fala sobre isso?", indagou a apresentadora do podcast.

Então, Márcia disse que pessoas com autismo teriam "abusado do poder" em outras vidas. "A espiritualidade diz o seguinte, especialmente os autistas: foram pessoas inteligentíssimas, com QI muito acima da média, tanto que são, mas abusaram do poder. Isso é interessantíssimo. Porque ele vem fora da casinha", afirmou.

São espíritos, não são evoluídos, inteligentíssimos que abusaram... Fizeram coisas que não deviam para a humanidade. Aí eles vêm reclusos em si. Márcia Sensitiva

Durante a entrevista, a médium também contou que teria recebido uma mensagem espiritual sobre a condição do neto ainda durante a gestação dele. "Eu cheguei num canto e ouvi: 'Você vai correr o mundo. Ele vai ter um atraso de um ano e meio ou dois. Mas ele vai falar'. Assim, no meu ouvido. Eu fiquei: o quê?!", pontuou.

Márcia Sensitiva falou sobre os cuidados com o neto com Cláudia Raia e Tatá Estaniecki no MaterniDelas Imagem: Reprodução/YouTube

Falas geram polêmica

Os comentários de Márcia sobre o assunto renderam críticas de familiares e pessoas com autismo nas redes sociais. "Um completo absurdo! Falas como essa ferem demais, nossos autistas não são karmas! Acho que religião nenhuma deveria se envolver e tentar dizer o porquê uma criança é PCD", disse o perfil Direito e Inclusão no Instagram.

Claudia Zirbes, psicopedagoga e especialista em Transtorno do Espectro Autista (TEA), apontou capacitismo nas falas. "A tal Márcia Sensitiva com falas tão capacitistas, tão reforçadoras de estereótipos de culpa materna, falando absurdos sobre as pessoas com autismo", disse ela nos Stories do Instagram nesta segunda-feira (17).

Independente da crença de qualquer um de nós, é uma afronta para o próprio espiritismo o que ela diz, não deve estar em livro algum. Vozes da sua cabeça, do seu charlatanismo. É triste. É sobretudo triste. Claudia Zirbes

Claudia Zirbes, psicopedagoga e consultora sobre TEA, lamentou falas de Márcia Sensitiva Imagem: Reprodução/Instagram/claudia_zirbes

A escritora e influenciadora Carolina Valomim, que também é autista, desabafou sobre o assunto e criticou Márcia e as apresentadoras do podcast. "Não vou perder meu tempo repostando. Simplesmente 3 pessoas ignorantes abrindo suas bocas e falando m*rda... Não tem como levar piada a sério. Simples assim. Nem merece palco", escreveu ela.