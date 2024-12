Leo Santana volta às origens em álbum de pagode baiano: 'É a minha verdade'

Leo Santana, 36, é um cara grande — tanto na altura quanto na capacidade de se dedicar a vários projetos simultaneamente. Com a aproximação do Carnaval, época mais agitada para o artista, ele divulga a última parte do trabalho audiovisual "Leo & Elas", faz as malas para zarpar no Navio do GG e prepara o Baila da Santinha, tradicional ensaio de verão que o músico promove em Salvador (BA).

A lista de projetos está prestes a ganhar mais um item: o álbum "Tem paggodeiro aí?", que será lançado na noite desta terça-feira (16). Esse, porém, não é um trabalho qualquer. Nele, Leo Santana se reencontra com a sonoridade em que começou a carreira artística — e até hoje embala as confraternizações na casa do baiano. "Essa é a minha verdade", resume.

Palavra pagodeiro ganhou um duplo G no nome do álbum em referência ao próprio Leo Santana. O músico é conhecido como GG da Bahia em razão de seus dois metros de altura.

Trabalho traz cinco músicas inéditas. As demais faixas são regravações de hits dos anos 2000 que fizeram sucesso na Bahia.

Léo Santana fará a contagem regressiva para 2025 em Salvador (BA) Imagem: Marcelo Justo/UOL

Pagode baiano, também chamado de swingueira, é um tipo de samba mais acelerado e com influência do reggae. Outra característica é que as músicas geralmente são acompanhadas por coreografias — sim, você já deve ter dançado um clássico do gênero em alguma festa.

Para abraçar o projeto, Leo valorizou os metais e incluiu o cavaquinho entre os instrumentos da banda que o acompanha nas viagens. Até mesmo as faixas inéditas respeitam a sonoridade tradicional do ritmo.

Trouxe de fato o pagodão raiz de Salvador, desde os tempos de Harmonia do Samba, É o Tchan! e bandas locais, como Pagod'art, Prakatá. Leo Santana

Cantor de "Zona de Perigo" enfatizou que as faixas que regravou são sucessos que marcaram a trajetória dele antes mesmo da fama. "São canções que até então fizeram muito sucesso na Bahia e, quem sabe, possa virar [hit] nacional", torce.

Kortezia foi uma das bandas homenageadas com a regravação de "Cheguei, cheguei". "Os caras foram muito revolucionários. É uma música pé na porta para abrir show."

Leo Santana escolheu dois hits da Prakatá: "Mexa, mainha" e "Vai até o chão". Sobre a última, o músico alerta ser "a cara do Carnaval".

Artista vai, literalmente, virar o ano trabalhando. O cantor será responsável pela contagem regressiva para a chegada de 2025 no Festival Virada Salvador.

No dia 10 de janeiro é a vez do Baile da Santinha, também na capital baiana. Nattan, Simone Mendes e Dennis participam do evento.

Entre os dias 12 e 15, ele promove o Navio do Gigante. A bordo de um transatlântico com capacidade para 5.000 passageiros, Leo Santana fará apresentações dos vários projetos musicais recentes, além de receber os shows de Wesley Safadão, Thiaguinho, Nattan, Lauana Prado, Mari Fernandez e Dennis.

Artista ainda está na programação do Festival de Verão de Salvador. O músico se apresenta no dia 27 de janeiro, quanto também estão escalados Ivete Sangalo, Pedro Sampaio e Ludmilla.

CarnaUOL 2025

O Allianz Parque, em São Paulo, mais uma vez vai ser o palco do CarnaUOL. Em 2025, a décima edição do festival tem como principal destaque o primeiro show de Christina Aguilera na capital paulista. Além da diva pop, o line-up conta com Claudia Leitte, Ana Castela, Belo, Tony Sales, Sean Paul, Steve Aoki, KVSH, Deekapz, DJ $ophia e o duo Yori, vencedor do Toca Revela, o Reality. Os ingressos custam a partir de R$ 195 e já estão disponíveis no site da Eventim. Assinantes UOL e clientes PagBank têm 10% de desconto em ingressos inteiros.

A décima edição do CarnaUOL acontece no Allianz Parque Imagem: Divulgação/UOL

Assinante UOL e cliente PagBank

O assinante UOL pode comprar até 6 ingressos inteiros por CPF com desconto de 10%. O benefício não vale para meia-entrada e estará disponível no site do Clube UOL, basta acessar o destaque, fazer login e senha e seguir o passo a passo. Após acessar o código de desconto, vá ao site Eventim para realizar a compra.

O cliente PagBank pode comprar ingressos para o CarnaUOL 2025 com 10% de desconto com pagamento no Cartão PagBank em até 3x sem juros

Serviço

Quando: 8 de fevereiro (sábado), 12h

Onde: Allianz Parque (Av. Francisco Matarazzo, 1705 - Água Branca, São Paulo - SP)

Classificação etária: 16 anos

Mais informações: Instagram @carnauoloficial

Vendas: Eventim

Quanto:

Cadeira Superior - R$ 195,00 (estudante) / R$ 234,00 (social) / R$ 351,00 (pré-venda UOL) / R$ 390,00 (inteira)

Cadeira Inferior - R$ 295,00 (estudante) / R$ 354,00 (social) / R$ 531,00 (pré-venda UOL) / R$ 590,00 (inteira)

Pista - R$ 345,00 (estudante) / R$ 414,00 (social) / R$ 621,00 (pré-venda UOL) / R$ 690,00 (inteira)

Front Stage Pag Bank - R$ 945,00 (estudante) / R$ 1.014,00 (social) / R$ 1.221,00 (pré-venda UOL) / R$ 1.290,00 (inteira)

FRONT STAGE BANK*

Valor total Meia: R$945,00 (sendo R$345,00 do ingresso + R$600,00 do pacote)

Valor total Social: R$1.014,00 (sendo R$414,00 do ingresso + R$600,00 do pacote)

Valor total Inteira: R$1.290,00 (sendo R$690,00 do ingresso + R$600,00 do pacote)

INCLUSO

Open Bar: cerveja, água mineral, refrigerante, whisky, gin, vodka, água tônica e energético.

Setor FRONT STAGE PAGBANK proibido para menores de 18 anos

BILHETERIA OFICIAL

ALLIANZ PARQUE - BILHETERIA A

Endereço: Rua Palestra Itália, 200 - Portão A - Perdizes - São Paulo/SP

Funcionamento: Terça a sábado das 10h às 17h |

*Não há funcionamento em feriados, emendas de feriados, dias de jogos ou em dias de eventos de outras empresas.

*Taxa ADM cobrada em todos os canais de venda