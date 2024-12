Gizelly abre processo contra Luana: 'Se eu aparecer morta a culpa é dela'

Gizelly participou do Link Podcast, na Record, e revelou que abriu um boletim de ocorrência contra Luana. As duas tiveram intensas discussões na A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Gizelly disse que tem uma medida contra Luana e que a ex-peoa não pode ficar próximo a ela. "As pessoas não estão conseguindo entender a gravidade. Tenho um boletim de ocorrência aberto e qualquer coisa que acontecer comigo, ela que fez."

Vai ser instaurado um inquérito policial contra ela. Não quero chegar perto dela, de uma pessoa que me ameaça.

A advogada disse que esteve presente na gravação da dinâmica da Lavação de Roupa Suja, mas que não olhou na cara da influencer. "Depois vocês questionam os outros participantes que estão respondendo processo, como vai ser a primeira audiência. Não quero reconciliação, ela vai responder."

Se eu aparecer morta, a culpa é dela. A pessoa me ameaça e a gente não pode falar nada? Engraçado isso.

