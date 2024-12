Gui, Sacha, Sidney e Yuri são os finalistas de A Fazenda 16

A grande final de A Fazenda 16 (Record) está formada. Após uma roça sêxtupla, Sidney, Sacha, Yuri e Gui foram os escolhidos pelo público para chegar até a final. Na quinta-feira (19), um dos peões deixará Itapecerica da Serra com o prêmio de R$ 2 milhões. Quem deve vencer? Vote na enquete UOL:

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem você quer que vença? Resultado parcial Total de 23077 votos 5,00% Gui Vieira 45,17% Sacha Bali 25,72% Sidney Sampaio 24,11% Yuri Bonotto Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 23077 votos

Os últimos seis participantes enfrentaram uma Super Roça que colocou todos para disputarem os votos do público. Ainda na sede, Galisteu anunciou que Gui e Sacha eram os primeiros finalistas.

Logo, Galisteu anunciou que Sidney também estava salvo. Por fim, Yuri assumiu o último lugar na grande final de A Fazenda 16.

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso