Estrela de 'A Usurpadora' vem ao Brasil e faz procedimento na região íntima

Gabriela Spanic, 51, aproveitou a vinda ao Brasil para se submeter a alguns procedimentos estéticos numa clínica local.

O que aconteceu

A atriz venezuelana exibiu o antes e depois da intervenção para rejuvenescimento da pele do rosto. Segundo a revista Quem, a técnica usada com Spanic envolve exossomos, lifting temporal com fios de PDO, preenchimento de mento e red touch no pescoço.

Ela também colocou colágeno no bumbum e fez um procedimento na região íntima, a ninfoplastia. Trata-se de uma técnica a laser, com duração aproximada de uma hora e meia, que serve para corrigir assimetrias nos lábios vaginais, rejuvenescendo a área interna e externamente.

Gabriela Spanic é recordada por ter interpretado as gêmeas Paola e Paulina em "A Usurpadora" (1998). A novela mexicana já foi ao ar várias vezes na TV brasileira - a última delas no circuito fechado, pelo canal Viva.

Imagem: Divulgação